Die Verkehrswende soll in Braunschweig möglichst schnell kommen. Die BSVG bereitet dazu den Umstieg auf Elektrobusse vor. Und auch beim geplanten Straßenbahn-Ausbau sind Änderungen geplant. Im Rathaus wurden nun Details genannt.

Oberbürgermeister Ulrich Markurth möchte möglichst schnell klar Schiff machen. Noch in diesem Jahr soll der Rat wichtige Entscheidungen treffen, damit Busse und Straßenbahnen zukunftsfähig und von mehr Fahrgästen genutzt werden.

Elektro-Busse kommen

Dazu muss in diesem Monat der Planungsausschuss ein Konzept zur Förderung von Elektrobussen beraten. Hintergrund, so Markurth: „Ohne Konzept können wir keine Fördergelder beantragen. Und ohne Fördergelder können wir uns die teuren Elektrobusse nicht leisten.“

BSVG-Geschäftsführer Jörg Reincke beschrieb den Handlungsdruck so: „Die EU gibt vor, dass bis zum Jahr 2025 45 Prozent der neuen Busse über alternative Antriebe verfügen. Bis zum Jahr 2030 steigt die Quote auf 65 Prozent.“ 150 Diesel-Busse der BSVG müssen nach und nach ersetzt werden. Auf Rat der TU Braunschweig wird die BSVG zunächst ausschließlich Elektrobusse kaufen. Reincke: „Der Brennstoffzellen-Antrieb hat seine Vorteile auf Langstrecke, aber nicht im Stadtverkehr.“

Es wird außerdem eine Abkehr von der berührungslosen Ladung der Batterien geben. Dies geschieht zurzeit bei Braunschweigs Emil-Bussen. Die Technologie hat sich aber nicht am Markt durchgesetzt. Das Nachladen soll stattdessen per Stromabnehmer auf dem Dach der Busse erfolgen. Die neuen E-Busse sollen vergleichsweise kleine Akkus haben und darum während der Fahrt und an Endhaltestellen nachgeladen werden. 34 E-Busse sollen möglichst schnell gekauft werden. 36 neue Ladestationen werden am Ende im Stadtgebiet gebaut.

Fest steht auch, auf welchen Linien die neuen Elektrobusse zunächst fahren sollen. Reincke nannte: 414, 420, 442, 422, 429, 436, 454 und Linie 464. Die BSVG rechnet mit Mehrkosten von bis zu einer Million Euro jährlich. Die Umstellung soll im Gegenzug den Kohlendioxid-Ausstoß in Braunschweig um etwa 12.000 Tonnen jährlich senken.

Das E-Bus-Konzept ist Bedingung dafür, dass Braunschweig Förderanträge stellen kann, sobald es Fördergelder gibt. Momentan ist das noch nicht der Fall. Das Bundesumweltministerium will aber demnächst mit einer Förderung von Elektro-Bussen beginnen. Reincke rechnet damit, dass die ersten neuen Elektro-Busse im Jahr 2023 eintreffen werden.

Straßenbahn-Anschluss für Lamme?

Zudem soll die Politik auch einem sogenannten Rahmenantrag zustimmen. Er wird dafür sorgen, dass sich die Förderbedingungen seitens des Bundes verbessern, wenn Straßenbahn-Trassen gebaut werden, die weniger als 30 Millionen Euro kosten. Denn in diesem Fall fördert der Bund in aller Regel den Straßenbahn-Ausbau nicht.

So sollen im nächsten Jahr die Busse im Norden der Stadt fahren. Foto: Jürgen Runo

Wichtiger Teil des Antrags: Der Korridor, in dem die Gleise verlaufen könnten, ist im Westen Braunschweigs sehr weit gefasst. Grund, so Markurth: „Es soll die Option erhalten bleiben, nicht nur eine Trasse zum Kanzlerfeld zu bauen, sondern auch Lamme anzuschließen.“ Ob das so kommt, weiß man nicht. Markurth: „Streichen kann man den Lamme-Anschluss später ohne Probleme. Es wird aber ohne Rahmenantrag nicht möglich sein, Lamme nachträglich für eine Förderung anzumelden.“

Mittlerweile ist die Route der geplanten Trasse nach Querum deutlicher geworden. Straßenbahnen auf der Querumer Straße wird es nicht geben. Laut Stadtbaurat Heinz-Georg Leuer wäre eine Trasse dort nicht förderfähig. Stattdessen soll es durch die neue Nordstadt, über Bahnstrecke und Schunteraue nach Querum gehen. Renaturierte Flächen an der Schunter, die der BUND unbedingt erhalten will, werden laut Markurth nicht berührt. Zusätzlich geplant ist, in der neuen Nordstadt einen Abzweig Richtung Siegfriedstraße und Wendeschleife am Eintracht-Stadion zu bauen. Die zusätzliche Trasse wäre etwa 450 Meter lang.

Nachbesserungen sind auch für die Trasse Richtung Heidberg geplant. Zusätzliche Fahrten der Linie 10 soll es bis zur Haltestelle „Anklamstraße“ geben. Das ermöglicht Fahrten auch über die Wolfenbütteler Straßen Richtung Innenstadt. Zu den Trassen nach Querum und Heidberg sind noch Bürgerversammlungen geplant. Wahrscheinlich finden sie im Frühjahr 2021 und per Internet statt.

Änderungen wird es auch im Norden und Osten Braunschweigs geben. Regionalverbands-Direktor Ralf Sygusch kündigte eine verbesserte Anbindung von Groß Schwülper nach Braunschweig an. Für Braunschweig heißt das zum Beispiel: Das Gewerbegebiet Hansestraße wird leichter erreichbar, Wendens Hauptstraße erhält einen Bus-Anschluss und Thune den 30-Minuten-Takt.

Laut Sygusch habe sich auch die Modernisierung des Bahnhofs Gliesmarode konkretisiert. Der Umbau werde im Mai 2021 beginnen. Die Arbeiten sollen etwa Jahr dauern.