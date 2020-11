Novemberhilfe: Braunschweigs Wirte warten auf ihr Geld

Andrea C. Marannano steht vor seinem „Al Duomo“ am Burgplatz und schaut in die warme, novemberliche Mittagssonne. Dass er nicht wenigstens ein paar Tische und Stühle herausstellen darf, um ein paar Gäste draußen – im Corona-Modus – zu bewirten, mag der Italiener nicht so recht einsehen. „Was ist dabei? Die Einnahmen würden uns weiterhelfen. Jeder Euro zählt.“

Lockdown 2.0 in der Gastronomie. Wie alle Gastronomen der Stadt hat Marannano seit Anfang November keinen Gast mehr gesehen – und auch noch keinen Cent von der versprochenen Novemberhilfe der Bundesregierung. Das Geld – bis zu 75 Prozent der Vorjahreseinnahmen sollten es sein – liegt weiter auf Eis. Die Mitarbeiter schieben Kurzarbeit. Nur ein Mini-Team, bestehend aus Familienmitgliedern, hält den Herd warm.

So läuft’s im „Al Duomo“

Gaststätten, Bars und Kneipen zu – nur ungefähr jedes zweite Restaurant versucht sich mit Außerhausverkäufen einigermaßen über Wasser zu halten. Wie im Frühjahr. Doch diesmal, das fürchten alle, könnte es eine längere Durststrecke werden. Auch Marannano und seine Leute. „Cucina to go“ nennen sie ihren Abhol- und Lieferservice. Täglich von 12 bis 21 Uhr kann man a la Carte bestellen. Das Essen kommt auf Rädern, für 2,50 Euro Lieferpauschale (bis vier Kilometer).

Nur, der November-Blues ist nicht gut fürs Geschäft. Wie es so läuft? Nun ja, verrät Marannano: „Recht bescheiden.“ Dass ihm jetzt, zum Ende des Jahres hin, die dicken Einnahmen durch Weihnachtsfeiern durch die Lappen gehen, ist nicht nur für ihn, den Inhaber, sondern auch für das Personal bitter. Die Portemonnaies sind leer, die Trinkgelder fließen nicht. Da macht Geschenke kaufen keinen Spaß.

Wie macht es das „Steg-Haus“?

Das Restaurant an der Leonhardstraße hat keinen Außerhaus-Verkauf, es beteiligt sich am Projekt „Braunschweig kocht“. Die Happenings werden bereits seit dem 8. April live über Instagram in die Braunschweiger Wohnzimmer übertragen. Ins Leben gerufen wurde es von Phils Events, zu denen auch das „Steg-Haus“ gehört. Moderiert wird es von Inhaber Philip Schwalm, der auch die Zuschauerfragen an den Koch weitergibt. Betriebsleiterin Nicole Schwalm: „So können wir wenigstens unsere vier Köche weiter beschäftigen.“ Die anderen Beschäftigten seien in Kurzarbeit, Entlassungen habe es noch nicht gegeben. Die Zutaten für „Braunschweig kocht“ werden übrigens bis vor die Haustür geliefert. Über www.braunschweigkocht.de kann man sich eine Box bestellen. Die enthält das Rezept und die Zutaten .

„Mutter Habenicht“ dicht

Von ihren Gästen in die Corona-Pause verabschiedet hat sich bis auf Weiteres Heike Mutz vom „Mutter Habenicht“ am Papenstieg. Dorschfilet mit Bratkartoffeln, Schweineleber „Berliner Art“ mit Äpfeln und Zwiebeln und Kartoffelpüree – die Mittagskarte hängt noch aus. Doch speisen kann man hier vorerst nicht mehr.

Wie lange der Lockdown diesmal dauert? Dass man vor Weihnachten noch einmal aufmachen darf, niemand mag es so recht glauben.

Das sagen Experten

So sieht es auch Dehoga-Geschäftsführer Mark Alexander Krack. Es gebe, wenn man die aktuellen Corona-Zahlen sehe, „wenig Hoffnung“ für den Dezember. Immerhin, Wirtschaftsminister Peter Altmaier habe erste „Abschlagszahlungen“ von der versprochenen Novemberhilfe angekündigt. Aber Geld, weiß Krack, sei noch keines geflossen. Dafür auf der anderen Seite: Denn trotz „Arbeitsverbot“: Die Mieten werden Monat für Monat fällig.

Ist der Lockdown rechtmäßig?

Hier verweist der Jurist Mark Alexander Krack auf jüngste Eilentscheidungen von Gerichten, die bestätigen: Ja, die Schließungen seien als Maßnahme zur Gefahrenabwehr a) geeignet, b) erforderlich und c) auch angemessen, insofern rechtmäßig. Allerdings, so Krack, würden Gerichte bei der Prüfung der Angemessenheit stets auf die staatlichen Entschädigungszahlungen verweisen, die die Schwere des Eingriffs milderten. Mit anderen Worten: Unterstützt der Staat die Wirte nicht auch weiterhin, wäre der Lockdown unverhältnismäßig und insofern rechtswidrig.

Wirte ungleich behandelt?

„Immer trifft es uns Gastronomen. Die Läden dürfen aufmachen. Warum wir nicht?“ Diese Frage ist vielfach zu hören. Mark Alexander Krack versteht den Unmut, verweist jedoch auf den Rechtsgrundsatz: Es gibt keine Gleichheit im Unrecht. Was heißen soll: Schließt der Staat Lokale, Läden jedoch nicht, begründet dies keinen Anspruch für Wirte, genauso behandelt zu werden.