Freibadkiosk in Waggum ist Ziel von Einbrechern geworden

Waggum. Zu einem versuchten Einbruch kam es am Wochenende in Waggum. Ziel war der Kiosk des Freibads.

Unbekannte haben am Wochenende versucht, in den Kiosk des Freibades Waggum einzubrechen. Am Sonntagvormittag, so teilt die Polizei mit, sei ein Mitarbeiter des Freibades informiert worden, dass ein Tor der Einrichtung offenstehe. An Ort und Stelle habe er festgestellt, dass die Tür zu einem Umkleideraum und ein Schiebefenster am Kiosk beschädigt waren, heißt es weiter.

Polizei hat Hebelmarken an Türen und Fenstern festgestellt

Er habe dann die Polizei informiert. Die habe Hebelmarken an der Tür sowie am Fenster festgestellt und Spuren gesichert. Offensichtlich habe der Täter versucht, in den Kiosk zu gelangen, sei aber an der Schließanlage gescheitert.

red