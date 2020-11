Warum Tanzveranstaltungen kosten und Lesungen schwierig sind

Einige Monate, nachdem ich mein Studium in Braunschweig begonnen hatte, schenkte mir ein Freund ein Fernsehgerät. Eines Tages klingelte es an der Tür. Ich öffnete, ein Mann stellte seinen Fuß in die Türspalte, schaute an mir vorbei und sagte: „Sie haben ein Fernsehgerät!“ „Ja.“ „Sie zahlen keine Rundfunkgebühren.“ „Was ist das?“ „Sie sind ein Schwarzseher. Kennen Sie das nicht?“ „Nein.“ „Sie müssen GEZ-Gebühren zahlen, weil Sie einen Fernseher besitzen.“ „Er war ein Geschenk!“ „Das ist egal.“

Der ungebetene Gast füllte ein Formular aus

Obwohl ich gerade einen ausländischen Fernsehsender eingeschaltet hatte, füllte mein ungebetener Gast ein Formular aus, das er mir aushändigte. Diese Bekanntschaft mit den GEZ-Gebühren erteilte mir eine wichtige Lektion für meinen Aufenthalt in Deutschland: Gebühren lauern überall. Deshalb wunderte ich mich nicht darüber, dass ich, als ich ein paar Jahre später eine studentische Party veranstalten wollte, eine Gebühr bezahlen musste, aufgrund der Tatsache, dass ich geschützte Musiktitel spielen würde. Der Erfolg eines Unternehmens in Deutschland hängt nicht nur von der Kundschaft ab, sondern von der Fähigkeit des Unternehmers, sich durch verschiedene Gebührenverordnungen und Gebühreneintreiber hindurchzulavieren.

Als ich mich nach dem Studium selbstständig gemacht habe, beschloss ich, die Nutzung von Musik auf das Minimum zu begrenzen und Veranstaltungen durchzuführen, auf die kaum Gebühren entfallen: keine Filme, keine Tanzveranstaltungen, sondern Lesungen und Reiseberichte. Aber für solche Veranstaltungen braucht man gute Erzähler oder Menschen, die mitreißend berichten können. Mein Freund Gilbert war mit mir in Benin. Nach unserer Rückkehr fragte ich ihn, ob er einen Vortrag machen möchte, er würde dem Publikum mein Heimatland aus der Sicht eines Deutschen vorstellen. Das tat er. Er erzählte Sachen, die mir nicht aufgefallen waren und die Gäste amüsierten sich köstlich.

Reiseberichte aus Kolumbien und Südafrika

Holger war mit seiner Frau per Rad in Kolumbien. Sie zeigten eindrucksvolle Bilder aus Lateinamerika. Peter berichtete mit seiner Tochter über ihre Reise nach Südafrika. Ein beninischer Diplomat aus Berlin berichtete über seinen Alltag. Er sagte, die Aufgabe eines Diplomaten sei es, Informationen auf legalem Wege für seine Regierung zu beschaffen, damit diese richtige Entscheidungen treffen könne. Er betonte das Wort „legal“. Deshalb bestehe ein großer Teil der Arbeit in Besuchen von Empfängen und Veranstaltungen. Ein guter Diplomat könne ein volles Glas Wein zwei Stunden lang in der Hand halten, während sein Gesprächspartner das fünfte Glas ausgetrunken habe.

Die Veranstaltungen waren erfolgreich, und ich freute mich, dass ich keine Extra-Gebühren an eine Institution überweisen musste. Aber wie finde ich interessante Referenten? Ich fragte einen afrikanischen Wissenschaftler, der in Braunschweig promovierte. Es war abgesprochen, dass er über seine Kindheit in Afrika berichtete. Er meinte, er habe tolle Erinnerungen, er habe auf der Plantage seines Vaters gearbeitet. Voller Begeisterung gab ich ihm einen Termin. Zwei Stunden lang blieb der Saal während seines Vortrags still. Er berichtete vom Bruttosozialprodukt in seiner Heimat, von der Kindersterblichkeit und von den Anstrengungen der Regierung, den Hunger zu bekämpfen.

Fakten, die man auch im Internet nachlesen könnte

Ich rief ihm zu: „Erzähle doch von dem Mango-Diebstahl auf dem Schulhof.“ „Nein, das ist peinlich“, entgegnete er. „Das ist doch lustig!“ erwiderte ich. Er ignorierte mich und projektierte auf die Leinwand das Bild eines Universitätsgebäudes in seinem Heimatland: „Das ist unsere Universität. Die Zahl der Studentinnen steigt jedes Jahr stetig. Bald werden mehr Frauen als Männer studieren.“ In den Gesichtern war die Langweile nicht zu übersehen. Ich dachte, dieser Mann macht keinen Unterschied zwischen einem Hörsaal und einer Freizeiteinrichtung. Am Ende des Vortrags kam ein Stammgast zu mir und sagte: „Ich bin etwas enttäuscht. Das alles kann ich doch im Internet nachlesen. Ich dachte, er würde, sowie die anderen Referenten, über den Alltag in seiner Heimat berichten.“

Achselzuckend sagte ich: „Das hatten wir eigentlich besprochen.“ Nach einem weiteren Misserfolg beschloss ich, trotz der Gebühren, vorwiegend Tanzveranstaltungen anzubieten.

Luc Degla studierte im Benin Mathematik und in Moskau und Braunschweig Maschinenbau. Der freie Autor lebt in Braunschweig. In seiner Kolumne beschreibt er sein Leben mit den Deutschen.