Corona – Braunschweiger Hotels stecken in dramatischer Krise

Das Gastgewerbe verzeichnet in Folge der Corona-Pandemie und der Gegenmaßnahmen katastrophale Umsatzeinbrüche. 71,3 Prozent der Betriebe sehen sich nach einer Umfrage des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) in ihrer Existenz gefährdet. Nicht nur Restaurants und Gaststätten gehören zu den Hauptbetroffenen der Krise, sondern auch die Hotels. Für sie ist die Situation seit Anfang November keine „Lockdown light“, sondern ein „Lockdown total“.

Das macht Bernd Weymann unmissverständlich klar, Dehoga-Vorsitzender für Braunschweig und Wolfenbüttel. „Im Hotelbereich sieht es derzeit ganz duster aus“, erklärt er im Gespräch mit unserer Zeitung. Viele hätten für die Zeit des Lockdowns bereits ganz geschlossen, andere beherbergten noch den einen oder anderen Geschäftsgast, der noch reisen darf. Weymann bitter: „Die Übernachtungszahlen sind in den letzten zwei Wochen komplett eingebrochen.“

Corona-Verordnungen: Übernachtungsangebote nur noch für „notwendige Zwecke“

Nach den aktuellen Verordnungen, so auch in Niedersachsen, dürfen Übernachtungsangebote seit dem 2. November nur noch „für notwendige und nicht mehr für touristische Zwecke zur Verfügung gestellt“ werden.

Was das bedeutet, erklärt uns Andreas Neininger, Direktor des Steigenberger-Parkhotels, seit diesem Wochenende Vorstandsmitglied der Deutschen Hoteldirektorenvereinigung. Wie ist die Lage? „Besch… , schreiben Sie aber lieber: extrem angespannt, alles andere als gut“, sagt Neininger. Anders könne man das nicht bezeichnen. „Uns ist die gesamte Geschäftsgrundlage komplett entzogen worden.“

Was ihn vollends verbittert, beschreibt der Hoteldirektor so: „Hotels sind nach wie vor, wie auch die Gastronomie, die sichersten Orte.“ Seit März/April habe man riesige Investitionen getätigt, um all die Abstands- und Hygieneregelungen bestens umzusetzen. Man habe die Mitarbeiter geschult, Masken angeschafft für Mitarbeiter und Gäste. In Hotels gebe es nachweislich kein Infektionsgeschehen. Und nun der Total-Stillstand.

Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick

So hat man derzeit das Haus im Bürgerpark geschlossen, befindet sich in einer Art „Stand-by-modus“. Die Mitarbeiter sind in Voll-Kurzarbeit, ihre Arbeitsplätze sollen gerettet werden. Die Auszubildenden des Hauses will man nicht zuhause lassen, unterrichtet sie, so gut es geht. „Wie’s jetzt weitergeht? Ich weiß es nicht“, sagt Andreas Neininger. Er hofft jetzt auf den Dezember, glaubt aber auch nicht mehr wirklich daran. Wenn alles gut läuft, schätzt er, kann das Hauptgeschäft im März wieder starten.

Noch nicht ganz geschlossen ist bei Betriebsleiterin Susanne Pflüger im Magni Boutique Hotel im Magniviertel. Hier können noch wenige Geschäftsreisende oder Monteure unterkommen, die eine dienstliche Veranlassung haben. Aber mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein ist das nicht. „Es ist traurig, es ist alles nur noch zum Heulen“, sagt Susanne Pflüger. „Das alles werden wir im Leben nicht wieder aufholen können.“ Auch die versprochenen Ausgleichszahlungen für November könnten dies nicht wettmachen. Wenn sie denn kommen, erst am Ende des Monats soll es so weit sein.

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

„Noch ist nichts an Hilfen angekommen“, sagt Bernd Weymann. Erst zum Ende des Monats könne man sie beantragen. Mit der sogenannten „Novemberhilfe“ sollen dem Gastgewerbe Zuschüsse von 75 Prozent des durchschnittlichen Wochenumsatzes vom November 2019 gewährt werden. Doch selbst wenn alles klappt, dann könne man das nicht über Monate durchhalten. Und bis zum Frühjahr, so der Dehoga-Vorsitzende, werde die extrem schwierige Lage wohl anhalten.

Ein Drittel Betriebe, die nicht überleben können? Mindestens, sagen Experten

Was bedeutet das alles für die Hotelbranche? Bislang gingen Schätzungen davon aus, dass ein Drittel der Betriebe die Corona-Krise nicht überleben werden. „Mindestens“, sagt Weymann mittlerweile. Es ist kein Geheimnis, dass Experten inzwischen davon ausgehen, dass es deutlich mehr an Insolvenzen und Pleiten geben könnte. „Wie lange können wir uns das noch erlauben, wie lange kann sich der Staat erlauben, uns am Leben zu erhalten?“

Düstere Fragen, die auch Andreas Neininger umtreiben. „Es hat fatale Auswirkungen, größere, als wir bislang gerechnet haben“, sagt er. Kann man solche Einbrüche überleben? „Ich hoffe und wünsche das“, sagt Susanne Pflüger. Würde man allein nach den Nachrichten dieser Tage gehen, meint sie, „dann würden wir bis Mitte des nächsten Jahres überhaupt keine Normalität mehr bekommen.“