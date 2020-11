Als Christian von Hanffstengel vor rund 12 Jahren nach seinem Studium in den USA nach Braunschweig kam, brauchte er eine Unterkunft. Er stieß auf eine Wohnung an der Berliner Straße und dachte: Es muss ja nicht immer in einem klassischen Wohngebiet sein.

„Es war hier damals super ruhig, Kleingärten und Naturschutzgebiet sind nicht weit. Der Supermarkt ist gleich nebenan und die A2-Anbindung nach Wolfsburg ist auch gut“, berichtet er von seinen damaligen Überlegungen. Heute macht er sich Sorgen, auch wenn er mittlerweile in Berlin wohnt. Grund: Auf dem Nachbargrundstück seiner Wohnung soll das geplante Bordell entstehen.

Bestandsschutz: Wohnen ist hier erlaubt

Gut 80 Quadratmeter misst von Hanffstengels Eigentum, dazu gehört ein Gartenstück. Es ist eine von insgesamt vier Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus im Gewerbegebiet. Wohnen ist hier erlaubt, der Bestandsschutz sorgt dafür. Etwa 50 Meter und ein Bürogebäude trennt das Gebäude von der jetzigen Spielhalle, über der im Obergeschoss künftig der Bordellbetrieb vonstatten gehen soll.

Derzeit bewohnt Christian von Hanffstengels Mutter sein Eigentum. „Es gefällt ihr gut. Aber irgendwann könnte die Sicherheitsfrage aufkommen. Die Begleiterscheinungen eines möglichen Bordells sind der entscheidende Faktor“, sagt der Berliner und meint Drogengeschäfte, Frauenhandel und Kriminalität im Allgemeinen.

„Manche Leute verlieren Geld und sind danach aggressiv“

Sein früherer Nachbar heißt Elio Letizia. Er ist schon mit dem bereits jetzt vorhandenen Spielhallenklientel nicht glücklich. „Manche Leute verlieren Geld und sind danach aggressiv, fahren mit quietschenden Reifen davon“, erzählt er. Immer wieder seien kaputte Bierflaschen zu finden.

Elio Letizia ist italienischer Abstammung und ist mit Frau Elke in einer der vier Wohnungen zu Hause – und das schon seit rund 35 Jahren. „Damals gab es hier nur zwei Geschäfte“, erzählt er. Nach und nach sei mehr Gewerbe hinzugekommen. Aber ein Bordell nur wenige Meter weiter? Nein. „Wenn ich jemandem erklären möchte, wo wir wohnen, wird es heißen: Ach, da wo das Bordell ist?“, ahnt Letizia.

Sorge vor einem Schmuddelimage

Dass in Zukunft das ganze Viertel negativ gesehen werde, fürchtet auch Domenico Correra. Er ist mit Familie Letizia entfernt verwandt. Correra betrieb früher Imbisse am benachbarten Supermarkt und entschied sich deshalb vor gut 40 Jahren für die Unterkunft in der Nachbarschaft. Heute hat er Angst vor einem Schmuddelimage. „Unsere Kinder sind zwar schon groß, aber unsere Enkelkinder kommen auch zu Besuch“, sagt Domenico Correra. An einen Verkauf der Wohnung denke er nicht mehr in seinem Alter, meint er.

Anders seine Nachbarin Patricia Carlino. „Wenn das Bordell kommt, wäre das für mich ein Grund zu verkaufen“, erklärt sie. Das Problem: Mit einem Etablissement auf dem Nachbargrundstück dürfte der Marktwert der Wohnimmobilie deutlich sinken. Doch genau diese Nachbarschaftsbeziehung ist es auch, die Juristen nun Angriffspunkte bietet.

Anwaltskanzlei: Verletzung von nachbarrechtlichen Belangen

Eine Kanzlei aus Münster hat vergangene Woche bei der Bauaufsichtsbehörde der Stadt Widerspruch gegen das geplante Bordell eingelegt. Dieser stützt sich zum einen auf formelle Mängel in der Bauvoranfrage des Antragstellers. Zum anderen macht er die Verletzung von nachbarrechtlichen Belangen geltend.

Ein Argument: Der Antragsteller führe in der Bauvorlage eine „Zimmervermietung mit bordellartigem Betrieb (20 Wohnungen)“ an. Diese Formulierung lasse eine Nutzung der Zimmer (auch) zu Wohnzwecken erwarten. Zumindest bei Prostituierten von außerhalb sei nicht zu erwarten, dass sich diese noch eine weitere Unterkunft in Braunschweig suchten. In jedem Fall aber liege eine wohnungsähnliche Nutzung vor, so die Anwälte. Auch diese sei in einem Gewerbegebiet unzulässig.