Autodieb flüchtet in Braunschweig auf der A2 vor der Polizei

Am frühen Mittwochmorgen verfolgte die Braunschweiger Autobahnpolizei einen Autodieb auf der A2. Für diesen war allerdings an der Anschlussstelle Braunschweig-Ost die Flucht zu Ende.

Ein Autodieb flüchtete am frühen Mittwochmorgen auf der Autobahn 2 vor der Polizei und verunglückte nach wenigen Kilometern. Gegen 3:40 Uhr wollte eine Zivilstreife der Braunschweiger Autobahnpolizei auf der A 2 auf Höhe des Flughafens einen BMW X5 kontrollieren. Zunächst befolgte der Fahrer die Anweisungen der Polizeibeamten, beschleunigte dann aber stark. Mit bis zu 240 km/h floh der Fahrer in Richtung Wolfsburg. Die Polizisten forderten Verstärkung an und folgten dem BMW.

BMW war kurz zuvor gestohlen worden

An der Abfahrt Braunschweig-Ost versuchte der BMW-Fahrer, die Autobahn zu verlassen. Dabei verlor er wahrscheinlich aufgrund der viel zu hohen Geschwindigkeit die Kontrolle über das SUV, rutschte ungefähr 150 Meter über die Grünfläche neben der Abfahrt und kam an einem Zaun zum Stehen. Die Besatzung eines Streifenwagens konnte noch beobachten, wie der Fahrer ausstieg und in eine Grünanlage in der Nähe rannte. Obwohl zahlreiche Polizisten sofort den Bereich umstellten, das Gelände mit Signalmunition ausleuchteten und die Polizei auch einen Hubschrauber einsetzte, konnte der Autofahrer bislang noch nicht festgenommen werden. Der BMW X5 war kurz zuvor in Abbesbüttel gestohlen worden.

red