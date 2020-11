Braunschweig will zwei neue Fahrradstraßen ausweisen

Mehr als 40 Fahrradstraßen gibt es bereits im Stadtgebiet. Erst kürzlich hatte die Verwaltung das Univiertel zur Fahrradzone erklärt und damit bestehende Fahrradstraßen zusammengefasst. Dass im Östlichen Ringgebiet zuletzt eine wirklich neue Route entstand, ist aber sieben Jahre her: 2013 wurde die Karlstraße als Fahrradstraße ausgewiesen. Jetzt sollen in dem Quartier neue Straßen hinzukommen.

Über die Verbindung Moltkestraße, Wiesenstraße, Roonstraße und Grünewaldstraße würden Radler künftig von der Innenstadt durchgehend komfortabler zum Ringgleis und in die östlichen Stadtteile gelangen. Und auch der Abschnitt der Helmstedter Straße zwischen Marienstift und Kastanienallee soll als Fahrradstraße ausgewiesen werden.

Verkehrszählung zeigt: Mehr Fahrräder als Autos

Bereits vor rund einem Jahr hatte FDP-Bezirksratsmitglied Ingo Schramm bei der Stadt angefragt, ob eine entsprechende Erweiterung des Fahrradstraßennetzes denkbar sei. Die Stadt hatte daraufhin Verkehrszählungen für das Frühjahr 2020 vorgesehen. Denn Fahrradstraßen kommen nur dort in Betracht, wo der Radverkehr die vorherrschende Verkehrsart ist oder dies künftig zu erwarten ist. Wegen der durch die Corona-Pandemie veränderten Verkehrslage mussten die Zählungen aber auf Herbst verschoben werden.

Die geplanten Fahrradstraßen. Foto: Jürgen Runo

Das für Radfahrer erfreuliche Ergebnis: In der Roonstraße wurden an einem Septembertag doppelt so viele Verkehrsteilnehmer auf zwei Rädern gezählt als in Autos. Mindestens doppelt so hoch wie der KFZ-Anteil sei der Radverkehrsanteil auch auf der Helmstedter Straße zwischen Altewiekring und Marienstift. Nur zwischen Kastanienallee und Altewiekring überwiege der motorisierte Verkehr – noch. Mittelfristig, so die Stadt, werde hier eine Anbindung der Fahrradstraße an die Hochstraße angestrebt. Dazu jedoch müsste eine Querung der Kastanienallee geschaffen werden.

„Fahrradstraßen sind ein Erfolgsmodell“

„Verkehrspolitik muss ein Miteinander sein, die Braunschweiger Fahrradstraßen sind ein Erfolgsmodell. Ich hoffe, dass wir in nächster Zeit den weiteren Ausbau erleben werden. Im Östlichen Ringgebiet ist der Startschuss gegeben“, erklärte Ingo Schramm erfreut, nachdem er die Stellungnahme der Stadt erhalten hatte. Über die Beschlussvorlagen werden die politischen Gremien bald entscheiden.

Durch die Kennzeichnung als Fahrradstraße wird eine Fahrbahn primär dem Radverkehr zur Verfügung gestellt. Radler dürfen hier auch nebeneinander fahren. Autoverkehr wird geduldet, aber als nachrangig eingestuft. Tempo 30 gilt in Fahrradstraßen stets als zulässige Höchstgeschwindigkeit.

