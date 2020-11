Der Völkenroder Erich Zech starb im Alter von 81 Jahren

Erich Zech ist tot. Er starb im Alter von 81 Jahren in Völkenrode. Die ehemals selbstständige Gemeinde, die seit 1974 ein Stadtteil Braunschweigs ist, war seit 78 Jahren seine Heimat. Mit Leidenschaft und Überzeugungskraft kämpfte er, eine Zeit lang auch als ehrenamtlicher Kommunalpolitiker, für Verbesserungen in „seinem“ Stadtteil.

Er setzte sich für eine Ampel vor der Grundschule ein

Ein sichtbarer Beweis dafür ist die von ihm geforderte Ampel an der Peiner Straße vor der Grundschule. Sie leitet die Schüler sicher zum Unterricht, was viele Jahre zuvor Schülerlotsen taten. Da sind wir beim Thema, das Erich Zech am meisten am Herzen lag: die Erziehung der Kinder zu tüchtigen Verkehrsteilnehmern.

Den Umgang mit jungen Menschen hatte er als Marine-Soldat bei der Bundeswehr gelernt, für die er sich zwölf Jahre freiwillig verpflichtet hatte. Nach dem Studium in Göttingen und Hannover war er als Lehrer an den Grundschulen in Rüningen und der Schuntersiedlung tätig. Aber „sein Kind war die Jugendverkehrsschule“. So formuliert es Heidrun Möbius. Sie ist die Vorsitzende der Verkehrswacht Braunschweig, zu deren Mitgliedern auch Erich Zech gehörte. Er lehrte mehr als 15 Jahre in der Jugendverkehrsschule an der Ortwinstraße die Mädchen und Jungen richtiges Verhalten im Straßenverkehr – zu Fuß oder mit dem Fahrrad.

Er war in vielen Vereinen Mitglied

Erich Zech, ein überzeugter Sozialdemokrat, war einige Jahre Mitglied im Stadtbezirksrat Lehndorf-Watenbüttel. Zudem gehörte er der Ortsfeuerwehr Völkenrode an. Im TSV Eintracht Völkenrode war er in der Kinderbetreuung aktiv. Im Männergesangverein gehörte er zu den Tenorstimmen.

Bei den meisten der heute rund 1700 Einwohner wird Erich Zech als „Urgestein aus Völkenrode“ in Erinnerung bleiben. Er hinterlässt seine Ehefrau Brigitte, einen Sohn und zwei Enkelkinder.