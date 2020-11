Braunschweiger Urteil steht: Maddie-Verdächtiger Jahre in Haft

Das Urteil des Landgerichts Braunschweig wegen schwerer Vergewaltigung einer 72-Jährigen in Portugal ist rechtskräftig. Das hat der Bundesgerichtshof entschieden und am Freitag mitgeteilt. Damit bleibt der in dieser Sache verurteilte 43-Jährige, gegen den in der Sache des Verschwindens des 3-jährigen britischen Mädchens Madeleine von der Staatsanwaltschaft Braunschweig ermittelt wird, für weitere Jahre sicher in Haft.

