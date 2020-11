Sieben Wochen Adventsbasar in Braunschweig für den guten Zweck

Grußkarten im Advent oder zu Weihnachten aus ihrer Hand haben schon viele Braunschweiger erhalten – auch wenn meiste ein anderer Absender draufgestanden hat. Rund 400 Klappkarten mit weihnachtlichen Motiven hat Ute Schnelle allein in diesem Jahr gebastelt – und darüber hinaus zahlreichen weiteren Adventsschmuck. Zumindest in ihrem Wohnort Broitzem, wo die 82-Jährige in ihrem Eltern- und Großelternhaus lebt, sind ihre Weihnachtsbastelarbeiten weit bekannt.

Seit mindestens 20 Jahren – so genau weiß sie das nicht mehr – lädt sie eigentlich immer am letzten Sonntag vor der Adventszeit zu „Schnelles kleinem Adventsmarkt“ in ihr Haus ein, in dem sie mit ihrem Mann lebt, oben wohnt auch eine ihrer beiden Töchter. Dann genießen die geladenen Gäste auf zwei Stockwerken Glühwein, Punsch und Plätzchen, Ute Schnelle ist dann in ihrem Element, berichtet über das Entstehen der Sterne, Engel und anderen Basteleien.

Damit die Zahl der Besucher nicht überhandnimmt, lädt sie in jedem Jahr nur eine begrenzte Zahl an Bekannten ein – wer sich drei Jahre in Folge nicht meldet, wird auf der Liste durch andere Interessenten ersetzt. „Es hören immer wieder Leute von der Aktion und fragen, ob sie auch mal kommen dürfen“, berichtet die frühere Sekretärin, die unter anderem beim Landeskirchenamt tätig war.

In sieben Wochen statt an einem Tag – Basar verlängert

Den Erlös, also die „Einnahmen minus ein Drittel als Materialkosten“, spendet sie dann stets, etwa als Schulgeldunterstützung für Kinder in El Salvador oder ein Waisenhaus in Jerusalem, das sie schon besucht hat. Auch die Braunschweiger Tafel hat sie damit immer schon unterstützt. Zwischen einem und fünf Euro nimmt die Broitzemerin für ihre Basteleien.

Upcycling – so schön kann das Leben von Gardinenringen enden. Foto: Karsten Mentasti

In diesem Jahr ist einiges anders. „Ich gehöre allein schon wegen meines Alters zur Risikogruppe“, sagt Ute Schnelle – doch auf das Adventsbasteln wollte sie keinesfalls verzichten. „Meine Mutter hat schon immer gesagt: Wenn man etwas kann und anderen eine Freude damit machen kann, dann ist man auch verpflichtet, es zu tun“, erläutert die Braunschweigerin.

Bei einem Urlaub in Fehmarn hatte sie flache Kieselsteine gesammelt und im Sommer an einem Tisch im Vorgarten damit begonnen, diese zu bemalen. „Ein Nachbar hat mich gefragt, was ich da mache, und schon hatte ich die ersten Bestellungen“, berichtet sie. Den Basar hat sie wegen der Coronabestimmungen nicht wie sonst auf einen Tag gelegt, sondern – etwas weniger als sonst – Einladungen ausgesprochen für eine auf sieben Wochen ausgeweitete Basarzeit.

Erlöse gehen an die Braunschweiger Tafel

Wer kommen wollte, musste sich anmelden. „So konnte ich das übliche Gedränge vermeiden“, sagt Ute Schnelle, „und musste auch nicht zu einem Stichtag mit allem fertig sein.“ Die Leute hätten sich dafür diesmal mehr Zeit genommen, „waren mit Plaudern und Aussuchen durchschnittlich bestimmt eine Stunde hier und haben vielleicht auch etwas mehr gekauft“.

1160 Euro – das war der Stand am Freitag – hat Ute Schnelle eingenommen, die will sie diesmal komplett der Braunschweiger Tafel für ein noch zu bestimmendes Projekt zur Verfügung stellen. „Diesmal ziehe ich keine Materialkosten ab“, hat die sich überlegt.

Das Basteln hat sie von ihrer Mutter gelernt, die war Grafikerin. Ute Schnelle hat in der Broitzemer Kirchengemeinde Bastelkurse erst für Erwachsene, dann für Kinder angeleitet – und ist dabei nach und nach perfekter geworden. „Wenn ein Kind etwas nicht hinbekommt, dann ist es traurig und verliert vielleicht die Lust. Wenn man ihm aber hilft, aus einem missglückten Versuch noch eine schöne Bastelei zu machen, dann ist das Kind glücklich“, weiß sie. Und hat sich dabei den einen oder anderen Kniff erarbeitet, der ihr nun hilft, perfekte Präsente herzustellen.

„Ich werfe nichts weg, was ich noch verwenden kann“

Dreidimensionale Sterne zum Beispiel aus halbdurchsichtigem Papier, die am Fenster hängend erst ihre ganze Strahlkraft entfalten. Oder Engel aus Tonpapier, von denen sie über die Jahre auch schon Dutzende, wahrscheinlich Hunderte auf Bestellung gefertigt hat. Erst wird aus Tonpapier ein Kegel gefertigt, dann mit Sternchenfolie beklebt, Arme aus Pfeifenreiniger, Köpfe aus Holzkugeln und lustige, gehäkelte Haare aus silberner „Creative Bubble-Wolle“, auch Schwammgarn genannt. Das alles noch aufgepeppt mit Accessoires, bei denen Ute Schnelle streng darauf achtet, dass keine Klebestellen zu sehen sind.

Manche Engel sind abstrakter gehalten, ohne Augen und Mund. Andere haben Gesichter, die die Seniorin mit ruhiger Hand und Zeichenfilzstiften aufträgt. „Weniger ist mehr“, lautet dabei das Motto.

Die bastelnde Broitzemerin sammelt das ganze Jahr über Accessoires. „Ich werfe nichts weg, was ich noch verwenden kann.“ Bändchen, Sterne, Streumaterial nimmt sie, um die Grußkarten zu dekorieren. Ihr Mann Wolfram hilft oft beim Zu- und Ausschneiden.

Auch im Alter kreativ bleiben

„Nachbarn kennen meine Leidenschaft und heben für mich viel Nützliches auf“ – seien es Cellophantüten für die Karten oder alte Kunstkalender, aus denen sie Tüten für die Geschenke faltet.

„Als mir eine Nachbarin hölzerne Gardinenringe schenkte, wusste ich erst nicht, was ich damit machen soll“, gibt Ute Schnelle zu. Jetzt werden wohl demnächst kleine Wichtel aus Pfeifenreinigern, Holz und Filz, ausgestattet mit Herzen oder Schaukelpferdchen, an Broitzemer Weihnachtsbäumen hängen. „Irgendwie muss man ja auch im Alter noch Beschäftigung finden und kreativ bleiben“, meint Ute Schnelle und lacht herzlich.