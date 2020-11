Betrüger erbeuten in Braunschweig sechsstellige Bargeldsumme

Braunschweig. Erneut ist es Trickbetrügern gelungen, an die Ersparnisse einer Rentnerin zu gelangen. Die Beute in diesem Fall: eine sechsstellige Bargeldsumme.

Wie die Polizei berichtet, meldete sich am Freitagnachmittag ein junger Mann bei der Rentnerin in Waggum. Am Telefon ließ der Anrufer die Mittsiebzigerin raten, wer er sei. Sie ging davon aus, dass es sich um ihren Enkel handelte, was der fremde Anrufer sogleich bestätigte. Der vermeintliche Enkel berichtete von einem Unfall, bei dem er leicht verletzt wurde und dass er seine Mutter nicht erreichen könne. Doch er benötige jetzt eine große Summe an Bargeld, weil er an einem hochwertigen Fahrzeug einen Schaden verursacht habe.

Der Anrufer machte Druck

„Er schmückte die frei erfundene Geschichte weiter aus, erhöhte den Handlungsdruck auf die Frau und behauptete, er müsse das Geld umgehend hinterlegen, bis die Versicherung den Schaden reguliere. Andernfalls würde er den Führerschein verlieren und eine Anzeige bekommen“, heißt es im Polizeibericht. Als die Frau ihre Hilfsbereitschaft andeutete und erklärte, sie wolle hierzu noch mit weiteren Angehörigen über die Herausgabe des Geldes sprechen, bat der Mann am Telefon, dies nicht zu tun. Schließlich bekäme sie das gesamte Geld noch am gleichen Abend zurück.

Die Rentnerin wurde bis zur Geldübergabe am Telefon gehalten

Zur Geldübergabe käme gleich die Frau seines Versicherungsvertreters zu ihr, die zufällig in der Nähe sei. „Bis die junge Frau zwischen 14.30 und 15.30 Uhr auf der Straße vor dem Wohnhaus der Seniorin eintraf, wurde sie permanent am Telefon gehalten. Dann übergab sie das Bargeld und erwartete den Rückruf ihres Enkels. Als sich dieser bis zum Abend jedoch nicht wieder bei ihr meldete, informierte die Frau ihre Familie“, heißt es im Polizeibericht weiter.

Wer hat etwas Verdächtiges in Waggum bemerkt?

Die junge Frau, die das Bargeld in Empfang genommen hatte, wurde wie folgt beschrieben: etwa 25 Jahre alt, 1,60 Meter groß, hellbraune oder dunkelblonde Haare, rundliches Gesicht, sprach hochdeutsch, blaue Jacke, dunkelblaue Jeans mit Riss an der vorderen Seite, helle Turnschuhe, Strickmütze, bunt gemusterter Mundschutz, rosa lackierte Fingernägel.

Die Polizei bittet Zeugen, die am Freitagnachmittag in Waggum die Frau oder ein auffälliges Fahrzeug gesehen haben, sich unter (0531) 476-2516 zu melden.

red