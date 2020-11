Löwenherzkalender zeigt besondere Augenblicke in Braunschweig

Ob’s in diesem Winter mit dem Schnee in Braunschweiger klappt? Vielleicht, wenn man ganz kräftig dran glaubt – und mit ein bisschen Inspiration. Ein Foto vom Kohlmarkt, bedeckt mit einem Hauch von Schnee, lässt träumen und auf mehr hoffen. Eingefangen hat diesen winterlichen Moment der Braunschweiger Fotograf Marc Lewandowski, und zu sehen ist das Foto im neuen Löwenherz-Kalender 2021.

Herausgeber ist der Lions-Club Braunschweig-Löwenherz. Normalerweise präsentiert der Club den Kalender fürs neue Jahr immer im Rahmen eines Benefizkonzertes. Doch daraus wurde dieses Mal angesichts von Corona nichts.

„Schneestöbern“ heißt diese Aufnahme vom Kohlmarkt. Foto: Marc Lewandowski

Was sich aber nicht verändert hat: Der Erlös soll wie immer einem guten Zweck zu Gute kommen, sagt Timo Springmann, Activity-Beauftragter: Das Geld ist für die Aktion „Das Goldene Herz – Helfen Sie den Helfern“ gedacht, organisiert von unserer Zeitung und dem Paritätischen Wohlfahrtsverband. Die Spenden gehen an Initiativen, Vereine und Einrichtungen, die in der Corona-Pandemie mit anpacken.

„Das Goldene Herz ist eine wunderbare Initiative bürgerschaftlichen Engagements und ein tolles Zeichen für Verantwortung“, sagt Springmann. Ganz besonders liege dem Lions-Club die Förderung von Kindern und Jugendlichen am Herzen. Der Kalender vereint außergewöhnliche Ansichten der Stadt. Etliche davon hat Marc Lewandowski bei Dunkelheit aufgenommen. „Wir sind begeistert von seiner Sicht auf Braunschweig, und so ist es erneut zur Zusammenarbeit gekommen.“

„Augenblicke“: Erinnerung ans Filmfest. Foto: Marc Lewandowski

Der Kalender ist unter anderem hier erhältlich: Servicecenter im BZV Medienhaus (Hintern Brüdern 23), Galerie Kaphammel (Ziegenmarkt 4A), Borek am Dom, Touristinfo (Kleine Burg 14), Tapeten Wolf (Helmstedter Str. 154-157), Magniküche (Schützenstraße 4), Kö Friseur (Heinrich-Büssing-Ring 41), Winzerküche (Gördelingerstraße 48).