Bundesweit ist es in den vergangenen Wochen in etlichen Alten- und Pflegeheimen wieder zu Infektionsfällen gekommen.

Drei Todesfälle im Pflegeheim am Lehmanger in Braunschweig

Bislang sind in Braunschweig seit April insgesamt 24 Menschen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus verstorben. Zuletzt meldete die Stadtverwaltung am Dienstag drei Todesfälle. Es handelte sich dabei um Bewohner des Pflegeheims Am Lehmanger in der Weststadt. Sie waren 73, 79 und 81 Jahre alt.

Wie Heimleiterin Alexandra Krause mitteilt, waren sie durch andere Erkrankungen stark immungeschwächt und sind im Krankenhaus verstorben. In dem Heim waren Anfang November vier Infektionsfälle bei Bewohnern nachgewiesen worden. Das Gesundheitsamt hatte daraufhin ein Betretungsverbot ausgesprochen. Außerdem wurden zusammen mit Feuerwehr und Maltesern insgesamt 125 Bewohner und Beschäftigte getestet. Das Ergebnis: Weitere 8 Bewohnerinnen und Bewohner sowie 5 Beschäftigte hatten sich angesteckt. Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne www.CleverReach.de Das Betretungsverbot gilt weiterhin Alexandra Krause zufolge ist bei allen jetzt noch Infizierten ein milder Verlauf zu beobachten. Das Betretungsverbot gelte weiterhin, bis keine Infektion mehr im Haus nachgewiesen werden könne. Einzige Ausnahme: palliative Situationen, also die Begleitung von Sterbenden. „Wir testen unsere Bewohner und das Personal regelmäßig, um zu vermeiden, dass es unentdeckte Neuinfektionen gibt“, sagt sie. „Die Schnelltests bringen jetzt viel mehr Sicherheit und nehmen Angst. Außerdem dreht sich alles darum, die Schutz- und Hygienemaßnahmen akribisch einzuhalten.“ „Wir müssen Vereinsamung vermeiden“ Man versuche, Bewohnern und Angehörigen viele Gespräche zu ermöglichen, zum Beispiel auch per Videochat. Es sei entscheidend, den Kontakt zur Außenwelt aufrechtzuerhalten. „Wir müssen Vereinsamung vermeiden, und die Angehörigen sollen sehen, dass es ihren Lieben hier gut geht“, so Krause. Zudem biete man den Bewohnern viele Einzelaktivitäten an. „Das Wichtigste ist, immer im Gespräch zu bleiben und auf Ängste einzugehen.“ Das Coronavirus in Braunschweig und in der Region Corona in Braunschweig- Alle Fakten auf einen Blick

