Braunschweiger Konzert-Veranstalter ist optimistisch

Die Veranstaltungsbranche ist durch Corona schwer gebeutelt. Trotz großer Bemühungen bei der Einhaltung der Hygienevorschriften erlaubt das politische Krisenmanagement der Pandemie derzeit keine Konzerte mehr. Michael Schacke, Geschäftsführer der Braunschweiger Live-Agentur Undercover, musste sein rund 30-köpfiges Team fast vollständig in Kurzarbeit schicken. Dennoch steckt er den Kopf nicht in den Sand und setzt auf die weitgehende Rückkehr zur Normalität. Schacke hat die Hoffnung nicht aufgegeben, dass im Herbst 2021 Veranstaltungen wieder relativ normal möglich sein könnten, kleinere und mittelgroße Open-Air-Veranstaltungen vielleicht sogar schon im Sommer.

Sie sind bekanntlich ein rühriger Mann und kreativer Kopf und werden nun durch Corona ausgebremst. Wie machen Sie sich selbst Mut in diesen beängstigenden Zeiten?

Ich bemühe mich darum, Weitblick zu entwickeln. Weil ich glaube, dass es eine Zeit für Veranstaltungen nach der Pandemie geben wird und die Menschen es umso mehr genießen werden. Es hat etwas Tröstliches, mit meinen Mitarbeitern wenigstens regelmäßig über Video-Chats verbunden zu sein. Gemeinsam nach vorne zu schauen und zu sehen, dass man über solch eine lange Strecke nicht aus dem Tritt kommt, das macht Mut.

Hat der zweite Lockdown in der Veranstaltungsbranche die Arbeit bei Undercover total lahmgelegt?

Nein, denn die gesamte Branche liegt schließlich schon seit März brach. Allerdings habe ich persönlich noch nie so viel gearbeitet wie in dieser Phase. Wir schieben die Shows schließlich ständig vor uns her, verlegen sie, müssen umplanen und entsprechend kommunizieren. Das ist ein enormer Organisationsaufwand.

Das Morgenmagazin von ARD und ZDF hatte jüngst aus der Berliner Philharmonie eine Spezialsendung zur bedrohlichen Situation der Veranstaltungsbranche gemacht. Dabei: die Sängerin Stefanie Kloß von der Band Silbermond, deren Manager Sie sind, und ihr Tourmanager, der Braunschweiger Lutz Sauerbier. Der ist seit 30 Jahren im Geschäft und lebt durch Corona jetzt von Hartz IV. Sauerbier hat ein düsteres Bild gemalt: eine ganze Branche, die immerhin 1,5 Millionen Menschen ernährt, stehe vor dem Aus. Sehen Sie auch so schwarz?

Für viele Selbstständige und kleine Unternehmen war das letzte halbe Jahr eine Katastrophe, da sich die Auftragsbücher für das Jahr 2020 innerhalb von 24 Stunden komplett entleert haben. Keine Jobs, folglich auch kein Einkommen. Daher hat Lutz weitgehend recht. Ich hoffe sehr für die 1,5 Millionen Beschäftigten, dass im Jahr 2021 wieder Jobs entstehen und bis dahin endlich die staatlichen Hilfen bei den wirklich betroffenen Menschen angekommen sind.

Sind die überarbeiteten Maßnahmen, die Bundesfinanzminister Olaf Scholz und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier zur Unterstützung der Künstler angekündigt haben, ausreichend oder nur ein Tropfen auf den heißen Stein?

Ausreichend sind diese Hilfen frühestens dann, wenn Experten wie Lutz Sauerbier durch das faktische Berufsverbot nicht mehr auf Hartz IV angewiesen sind oder Insolvenz anmelden müssen.

Kultur wird nicht als systemrelevant eingestuft. Wie sehen Sie das? Immerhin sprach selbst Kulturstaatsministerin Monika Grütters jüngst davon, man sei wie auf Entzug. Was macht es mit den Menschen, wenn sie dauerhaft auf Konzerte, Theater und Co verzichten müssen?

Kultur ist aus meiner Sicht Kitt für die Gesellschaft. Sie hält zusammen und verbindet oft sogar Gegensätzliches. Kultur ist Nahrung für die Seele; sie fordert das Gehirn. Künstler spenden mit ihren Auftritten Kraft. Gerade in Krisenzeiten ist das ein hohes Gut.

Die Band Silbermond darf wie alle anderen derzeit nicht auftreten. Sie hat für ihre Fans im Internet derweil Web-Shows angeboten. Setzt die Krise auch neue Kreativität frei?

Krisen setzen grundsätzlich Kreativität frei. Bis hin zum Überlebenskampf. Viele Musiker haben in dieser Zeit neue Songs geschrieben, um das Erlebte und ihre Gefühle zu verarbeiten. Nicht wenige haben auf ihren Social-Media-Kanälen kostenlose Konzerte angeboten. Ein zweischneidiges Schwert, wie ich finde: Das Tolle daran ist, dass die Bindung zu den Fans aufrecht erhalten werden kann; das Schlechte ist, dass die produzierten Inhalte leider nur die Kassen der Social-Media-Giganten füllen und die Künstler und ihre Teams dabei leer ausgehen.

Sie haben 51 Prozent Ihrer Anteile an die Bertelsmann-Tochter BMG verkauft, eines der größten Musikunternehmen der Welt. Sie sagen, dass Undercover und der Standort Braunschweig dabei die großen Gewinner seien. Warum?

Es geht nicht um den Verkauf von Vermögenswerten oder Firmenanteilen, sondern um eine Partnerschaft und eine Entscheidung für die Mitarbeiter am Standort Braunschweig.. Gerade auch in diesen schwierigen Zeiten ist es für uns alle eine großartige Entwicklung, die uns das Arbeiten und Planen langfristig auf sicherster Basis ermöglicht.

Sie sind nicht nur im ganzen Bundesgebiet aktiv, sondern pflegen mit Formaten wie dem Wintertheater und Pop meets Classic auch sehr bewusst das Braunschweiger Heimatgefühl und die die lokalen Künstler. Bleibt es dabei?

Selbstverständlich werden wir die Formate weiterführen und unsere Rolle als starker regionaler Veranstalter behaupten. Unsere Stärke ist in der Vergangenheit aus unserer regionalen Verankerung entstanden, wir begreifen diese Ausgangslage als DNA der Firma. Für die Zukunft gilt es, das eine zu tun, ohne das andere zu lassen. Wir werden als Unternehmen aus der Region heraus weiterwachsen, aber den regionalen Faktor nicht vernachlässigen. Allerdings braucht es für diese Art von Formaten neben unserem Undercover-Team auch Partner, Sponsoren, Dienstleister, unsere Crews und auch den Willen der Stadt, uns zu unterstützen. Es ist sicherlich spätestens heute an der Zeit zu erkennen, dass diese Art des regionalen Engagements nie selbstverständlich war.

Die Menschen hier liegen uns am Herzen; das Publikum ist toll. Wir werden uns weiter leidenschaftlich einbringen, aber unsere Fähigkeiten als lokaler Kulturveranstalter werden wir auch weiter in andere Städte tragen, in denen uns die Türen offenstehen.

Dadurch, dass wir künftig deutlich mehr Möglichkeiten haben, allein über das nationale und internationale Netzwerk, wird Undercover weiterwachsen können und weitere Bereiche hinzugewinnen. Vor allem im Tournee-Geschäft möchten wir uns entwickeln.

Trauen Sie sich einzuschätzen, wie Undercover am Ende wirtschaftlich mit dem Veranstaltungseinbruch durch Corona fertig wird?

Durch die neue Perspektive unserer Partnerschaft mit BMG kommen wir wirtschaftlich sicher besser da durch als andere. Wir sind gut abgesichert und somit auch unsere Künstler und Künstlerinnen. Wenn dieser Ausnahmezustand vorüber ist und Konzerte wieder möglich sind, haben wir alle Voraussetzungen, um richtig durchzustarten. Allein hätten wir überlebt, aber nicht in voller Besetzung.

Das diesjährige Wintertheater musste kurz nach dem Start des Kartenvorverkaufs wegen Corona abgesagt werden. Viele Fans, die ihre Tickets bereits bezahlt hatten, haben sich das Geld nicht rückerstatten lassen, sondern an die Künstler gespendet – eine Idee von Undercover. Wie ist die Resonanz auf diese Aktion?

Wir sind sehr dankbar für die großartige Solidarität der Braunschweiger. Jeder gespendete Euro und jede liebe Nachricht dazu freut uns sehr - und von beidem gab es schon reichlich. Die Aktion läuft noch bis zum 1. Dezember. Jede Spende kommt direkt unserem Ensemble zu Gute.

Können Sie dieser Corona-Zeit auch etwas Positives abgewinnen, das die Zeit überdauern könnte?

Beruflich gab es einen Digitalisierungsschub, der unter anderem hilfreich ist, geschäftliche Reisen zu reduzieren.

Kommunikation per Video-Chat ist jetzt international an der Tagesordnung. Aus dem Homeoffice heraus lässt sich viel gestalten. Die Freiheit der Mitarbeiter, den Ort der Arbeit selbst zu bestimmen, hat einen großen Schritt nach vorn gemacht.

Es ist auch durchaus angenehm, dass ich nun etwas mehr Zeit für Privates habe, weil ich nicht mehr so viel auf Reisen sein muss.

Gedankenspiel: Wenn das Virus sich morgen früh im Nichts aufgelöst hätte, was täten Sie als erstes?

Meine Mutter im Heim besuchen, um sie heftig zu umarmen.