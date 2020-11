In elf Braunschweiger Schulen teilweise kein Präsenzunterricht

Die Stadt meldet den aktuellen Stand in Sachen Corona-Infektionen und Quarantäne in Schulen und Kitas. „Von 12 der insgesamt 86 Schulen werden in Zusammenhang mit Covid-19-Infektionen bei Schülern sowie Lehrern Quarantänemaßnahmen gemeldet“, heißt es in der Mitteilung. Kein Schulstandort sei komplett zu.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden! *Pflichtfeld. Eine Abmeldung ist jederzeit im Newsletter möglich.

Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne www.CleverReach.de

An elf Schulstandorten sei der Präsenzunterricht teilweise vorübergehend ausgesetzt: Realschule Sidonienstraße, 23 Schüler in Quarantäne, 1 Schüler infiziert; Berufsfachschule Dr. von Morgenstern Schulen, 23/1; Grundschule Lehndorf, 131/7; BBS Otto-Bennemann-Schule, 36/2/1 Lehrkraft infiziert; BBS Heinrich-Büssing-Schule, 28/3; Grundschule Gliesmarode, 109/1 Lehrer infiziert; BBS Helene-Engelbrecht-Schule, 69/6; IGS Sally-Perel, 42/3; Gymnasium Martino-Katharineum, 57/2; Grund- und Hauptschule Rüningen, 24/1 Lehrer infiziert; Grundschule Wenden, 53/1.

Verwaltung erstellt einmal in der Woche eine Übersicht

Zudem gibt es laut Stadtverwaltung Quarantänemaßnahmen aufgrund von Infektionen ohne Einschränkung des Präsenzunterrichts an der Realschule John-F.-Kennedy-Platz (ein Schüler).

Die Verwaltung beabsichtige, einmal wöchentlich Übersichten über Quarantänefälle an Schulen herauszugeben. Sie beruhten auf Meldungen der Schulen an die Landesschulbehörde. Nicht in allen Fällen seien Quarantänemaßnahmen vom Gesundheitsamt angeordnet.

So ist die Situation in den Kitas

Kitas: Von 5 der rund 140 Kitas werden Quarantänemaßnahmen gemeldet. Vorübergehend geschlossen sind: Kinderkrippe Kuschelnest, städtische Kita Prinzenpark. An drei Standorten ist das Betreuungsangebot teilweise vorübergehend eingeschränkt: evangelische Kita Dietrich Bonhoeffer, Awo-Kita Fremersdorfer Straße, evangelische Kita Christuskirche. Von einem der insgesamt rund 73 Standorten der Schulkindbetreuung werden Quarantänemaßnahmen gemeldet. Das Betreuungsangebot ist teilweise eingeschränkt in der Schulkindbetreuung/KTK an der GS Wenden.

red