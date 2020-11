In einem Heim in Braunschweig sind zwei Mitarbeiter positiv getestet worden..

Braunschweig. In zwei Alten- und Pflegeheimen sind Mitarbeiter und Bewohner auf Covid-19-Infektionen getestet worden. Zwei Tests waren positiv.

Zwei Heimmitarbeiter in Braunschweig positiv getestet

Wie angekündigt, sind in einem Alten- und Pflegeheim im Schwarzen Berg 75 und in einer entsprechenden Einrichtung in Querum 28 Bewohner sowie Mitarbeiter auf eine Infektion mit dem Covid-19-Virus getestet worden.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden! *Pflichtfeld. Eine Abmeldung ist jederzeit im Newsletter möglich.

Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne www.CleverReach.de

Es hatte zuvor dort je einen Infektionsfall gegeben, teilt die Stadt mit. Bei dem Heim im Schwarzen Berge ergaben die Abstriche zwei positive Fälle bei den Mitarbeitern. Alle, die mit den entsprechenden Personen Kontakt hatten, werden nun ein zweites Mal getestet. In Querum waren 27 Abstriche negativ, ein Ergebnis steht noch aus.

red