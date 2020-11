Großer Auftritt am Samstag auf der Landesbühne für das Braunschweiger Engagement-Projekt „Hey, Alter!“ Es erhielt den Corona-Sonderpreis des Niedersachsenpreises für Bürgerengagement.

„Hey, Alter!“ – Damit ist bekanntlich kein Generationen-Aufruf gemeint, sondern eine bundesweit beachtete Mobilisierungsaktion für alte Rechner, um den Schulen in der Corona-Zeit digital ein wenig auf die Sprünge zu helfen und Familien zu unterstützen, in denen es an notwendigen Rechnern für Schulkinder fehlt.

Preisverleihung per Livestream und Videoschalte (von links): Thomas Mang (Sparkassenstiftung), Moderator Jan Starkebaum (NDR) mit den Preisträgern Martin Bretschneider und Moritz Tetzlaff. Foto: Henning Noske

Dafür erhielten jetzt die Initiatoren Martin Bretschneider und Moritz Tetzlaff vom Niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil und Thomas Mang, Präsident des Sparkassenverbandes Niedersachsen, den Corona-Sonderpreis des Niedersachsenpreises für Bürgerengagement. Veranstalter sind die niedersächsischen Sparkassen, die VGH Versicherungen und die Landesregierung. Alles in Zeiten des zweiten Lockdowns selbstverständlich als Videopreisverleihung (zu sehen unter www.unbezahlbarundfreiwillig.de)

Wo Computer, Laptops, Tablets ungenutzt herumstehen, spürt „Hey, Alter!“ sie auf

„Alte Rechner für junge Leute“ – ein Motto, das in Zeiten von Home-Schooling, E-Learning und Hybridunterricht aktueller der je ist. Wo Computer, Laptops, Tablets ungenutzt herumstehen, spürt „Hey, Alter!“ sie auf, rüstet sie auf, verteilt sie. So konnten bereits rund 1000 Rechner gesammelt und an Schulen verteilt werden.

Eine der Erfolgsstorys des Corona-Jahres 2020. Längst ist das Team von „Hey, Alter!“ rund um die beiden Initiatoren, das Haus der Wissenschaft und die Technische Universität Braunschweig auf 35 Ehrenamtliche angewachsen. Unterstützt wird es auch vom Sandkasten-Engagement-Team der TU um Cedric Lachmann. Weitere Partner sind AGV Braunschweig, Gingco Communication, TrafoHub und Stiftung Achterkerke.

Zustand der Rechner gecheckt, noch vorhandene Daten gelöscht, ein neues Betriebssystem aufgespielt

Martin Bretschneider macht bei der Preisverleihung am Bildschirm klar, wie notwendig dieses Engagement tatsächlich ist. „Der Digitalpakt in Deutschland greift noch nicht. Deshalb wollen wir auch mit für Chancengleichheit sorgen, wo es geht.“

Neben ihm und Moritz Tetzlaff ist auch TU-Maschinenbau-Student Lars Andresen von Anfang an dabei, leitet und koordiniert den technischen Bereich. Nach der Annahme wird der Zustand der Rechner gecheckt, noch vorhandene Daten gelöscht, ein neues Betriebssystem aufgespielt.

Mittlerweile macht „Hey, Alter!“ auch außerhalb Braunschweigs Schule. In sieben weiteren Städten wurde die Initiative ebenfalls gestartet. Und auch „nach Corona“ soll das Projekt, für das mittlerweile ein Verein gegründet wurde, weitergehen.

Da der Bedarf noch immer hoch ist, freut man sich bei der Initiative über Spenden, insbesondere Laptops werden gesucht.

Informationen :

Wer mitmachen möchte , kann sich über die Sandkasten-Plattform der TU bei „Hey, Alter!“ melden.

E-Mail an team@heyalter.de

Telefon (05 31) 38 82 24 99

Geräte können dienstags und donnerstags zwischen 14 bis 15 Uhr im Bürohaus Wendenring (Wendenring 1-4, 38114 Braunschweig) abgegeben werden. Ausgenommen Feiertage und Brückentage.

Die Rechner , die zur Verfügung gstellt werden können, sollten mindestens einen 2 GHz Doppelkernprozessor und 4 GB Arbeitsspeicher haben.

Im Internet : https://heyalter.com/bs/