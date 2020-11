Und eine Weihnachtsmarktbude gibt es doch. Es ist das kleine Antiquariat, das sich am Burgplatz in die Burg Dankwarderode duckt, wie diese hell erleuchtet, aber der Rest hier am Samstag des ersten Advents-Wochenendes ist finster, schwarz. Da wäre jetzt der Weihnachtsmarkt ...

Als ich gegen 17 Uhr durch die schmale Tür blinzele, sagt Burgplatz-Antiquar Jürgen Fuhrmann trocken: „Sie sind heute der erste Kunde.“ So sieht das gerade aus. Im Weihnachtsmarkt-Gewusel mit Tausenden und zahllosen Gästen auch von außerhalb ging immer mal gut was weg. Jetzt Ebbe. Aber was sollen denn die anderen sagen in diesem Corona-Ausnahme-Advent.

Der Burgplatz macht frösteln. Du schließt die Augen, siehst die Schlange vor Mandel-Meier und stellst dich gewohnheitsmäßig auf einen Eierpunsch an. Der Duft, der dir unwillkürlich in die Nase steigt, ist wie immer eine diffuse Mischung aus Crêpes, Flammkuchen und Glühwein mit Schuss, sogar das nervige Christmas-Gedudel fehlt jetzt. Augen wieder auf.

Drüben auf der anderen Seite tritt gerade die Dompredigerin vor die Kirche, sie hat über Hänsel und Gretel gepredigt. So verzweifelt, wie es manchmal scheint, ist die Lage gar nicht. Jetzt wissen wir, wie wir den März und den April überstanden haben. Irgendwann in einem halben Jahr werden wir wissen, wie wir den November und den Dezember überstanden haben.

„Aber wenn man da jetzt ins Dunkle schaut… “, sagt Cornelia Götz und blickt auf den Burgplatz. Vorhin in der Predigt hieß es: „Wir sind gerade auch an so einer Stelle – im Dunklen und allmählich auch ratlos, völlig unsicher, wie und wohin.“ Immerhin – ein Licht sieht man schon schimmern.

Ordnungskräfte patrouillieren. Die Vorschriften werden meistens eingehalten

Einstweilen müssen wir uns mit Abstandsregelungen beschäftigen. Wenn wir das massenhafte Gedränge in der Fußgängerzone am Samstag sehen, zum Beispiel am Sack, Damm/Hutfiltern, in der Schuhstraße, aber auch in den Schlossarkaden, auf den Rolltreppen, dann kann einem angst und bange werden. Immerhin tragen jetzt wirklich fast alle eine Maske. Polizei und Ordnungsdienst patrouillieren. Auch andere Vorschriften werden weitgehend eingehalten – vor vielen Geschäften bilden sich Distanzschlangen.

„Sportsbar“, „Hopfengärtchen“, „Lindi“, meine Schneise – alles dicht trotz Bundesliga. Der Kohlmarkt – verwaist. Vorm Rathaus, Schlossplatz – trotzige Lichter. Bohlweg – Steg der Vermummten.

Lichter und Schmuck trösten. Nadine Frohberg von der Gärtnerei Großklaus in Wolfenbüttel und etliche andere verkaufen Adventsgestecke, Kerzen, Kugeln, Sterne. Das Geschäft geht gut.

Man macht es sich ganz warm und hell jetzt zuhaus. Ein Licht sieht man ja schon schimmern.