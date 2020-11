Baugebiet Trakehnenstraße in Braunschweig: Ärger und Zeitverzug

Die scheinbar endlose Geschichte rund um das geplante Baugebiet Trakehnenstraße in Stöckheim ist eine Geschichte mit viel Ärger. Mehr als 250 Wohnungen in Ein- und Mehrfamilienhäusern sollen dort entstehen. So hatte es der Rat 2019 nach vielen Diskussionen beschlossen, zuvor hatte das Projekt etliche Jahre auf Eis gelegen. Und auch jetzt zieht es sich weiter in die Länge.

Was aktuell aussteht, ist eine Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg. Zwei Nachbarn des künftigen Baugebiets hatten gegen den Bebauungsplan geklagt. Sie kritisieren die geplante Anbindung. Diese soll sowohl über die Senefelderstraße erfolgen, die an Kaufland und Baumarkt vorbeiführt, als auch über Rominten- und Rossittenstraße im Ostpreußenviertel. Die Bürgerinitiative Trakehnenstraße fordert hingegen eine alleinige Anbindung über die Senefelderstraße. Mit der Klage war die Hoffnung verbunden, doch noch Zugeständnisse seitens der Stadt erreichen zu können. Bebauungsplan vom Gericht vorläufig gestoppt Vor Gericht hatten die Kläger nur indirekt Erfolg. Zwar hat das Gericht den Bebauungsplan im Juni vorläufig gestoppt. Aber es sah keine Mängel bei der Anbindung, sondern an ganz anderer Stelle: Es geht um einige Vereinbarungen im städtebaulichen Vertrag zwischen der Stadt und dem Investor Munte Immobilien. Darin ist zum Beispiel geregelt, dass Munte die Kosten für den Kita-Bau und die Erweiterung der Grundschule übernimmt. Das kann auch so bleiben. Hingegen ist es aus Sicht des Gerichts aber unzulässig, dass der Investor auch anteilige Kosten für den Ganztagsbetrieb der Grundschule (907.000 Euro) sowie 20 Jahre lang die Pflegekosten der Grünanlagen (1,2 Millionen) tragen soll. Angesichts dieser Entscheidung hatte die Stadt den Vertrag kurzfristig geändert und auf diese Forderungen verzichtet. Im September gab der Rat dafür grünes Licht. Die Änderung soll direkt in das Hauptsacheverfahren einfließen. Die Stadt geht davon aus, dass sie damit gute Aussichten hat. Stadtbaurat Heinz-Georg Leuer: „Unser Ziel ist es, dass Erschließung und Wohnungsbau schnell beginnen können.“ Allerdings: Einen Termin für das Hauptsacheverfahren gibt es bislang noch nicht, teilte das Gericht kürzlich mit. Entscheidung des Gerichts wirkt sich auch auf andere Bauprojekte aus Abgesehen vom Zeitverzug ist für die Stadt ärgerlich, dass sich die Entscheidung des Gerichts auch auf andere Bauprojekte auswirkt. Zwar können Investoren weiterhin an Kosten beteiligt werden, die durch ein Baugebiet bedingt sind, aber eben nicht mehr in dem Umfang wie bisher. Das heißt: Die Stadt kann weniger Planungsgewinne abschöpfen, die entstehen, wenn Investoren günstig erworbene Flächen als teures Bauland vermarkten. Daher muss die Stadt selbst mehr für den Ausbau der Infrastruktur aufbringen. Die Verwaltung habe die Investoren bisher sehr intensiv beteiligt, erläuterte Leuer im September im Planungs- und Umweltausschuss, intensiver als die meisten anderen Städte. „Hart verhandeln und möglichst viel für die Stadt rausholen – das war unsere Maxime“, sagte er. Nun hat das Gericht bei der Trakehnenstraße für einzelne Positionen die Grenzen aufgezeigt. Auf die Frage, mit welchen Mindereinnahmen dadurch bei anderen Bauprojekten zu rechnen ist, heißt es seitens der Stadt, dass dies im Einzelfall geprüft werden müsse. Ob Mieten und Kaufpreise sinken? CDU-Ratsherr Björn Hinrichs hatte im Planungs- und Umweltausschuss noch darauf hingewiesen, dass die Gerichtsentscheidung vielleicht auch eine positive Folge haben könnte: Ihm zufolge stören sich Investoren kaum an den Kosten, die ihnen über städtebauliche Verträge auferlegt werden, weil sie diese auf Kaufpreise und Mieten umlegen. Im Umkehrschluss könnte eine geringere Kostenbeteiligung ja dazu führen, dass das Mieten und Kaufen in Braunschweig etwas günstiger wird, so Hinrichs. „Ich hoffe das zumindest.“ Grundsätzlich sind aber alle unzufrieden mit der Situation: Die Verwaltung und große Teile der Politik wollen mit dem Baugebiet Trakehnenstraße vorankommen. Sie fühlen sich durch die Klage unnötig ausgebremst und völlig unerwartet auch noch mit einem neuen Problem konfrontiert. Nicole Palm (SPD), die Vorsitzende des Planungs- und Umweltausschusses, hatte es so formuliert: „Es war ein längerer Prozess, bei dem wir uns sehr intensiv mit der Bürgerinitiative ausgetauscht haben. Wir haben versucht, einen Kompromiss zu finden. Die Stadtverwaltung ist fast allen Wünschen gefolgt. Doch dann ist der Gesprächsfaden zerschnitten worden – aber nicht durch die Politik.“ Die Bürgerinitiative hingegen hatte mehrfach kritisiert, dass sie sich nicht ernstgenommen fühle. Anzeichen für erneute Gespräche gibt es derzeit nicht. Mehr zum Thema Bebauungsplan Trakehnenstraße in Stöckheim vorläufig gestoppt

Rat Braunschweig- grünes Licht fürs Baugebiet Trakehnenstraße

Baugebiet Trakehnenstraße- Bürgerinitiative kritisiert Pläne

Baugebiet Trakehnenstraße in Stöckheim- der nächste Schritt