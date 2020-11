Der 43-jährige Verdächtige im Fall Maddie wird nach Wolfenbüttel verlegt. In der dortigen Justizvollzugsanstalt (JVA) soll er die Verbüßung seiner mehrjährigen Gesamtstrafe antreten.

Dass der Maddie-Verdächtige bereits am Montag aus Kiel, wo er eine Haftstrafe wegen Drogendelikten absaß, nach Wolfenbüttel verlegt wurde, bestätigten die Staatsanwaltschaft Braunschweig und die JVA Wolfenbüttel nicht.

Nach Informationen unserer Zeitung steht diese Überstellung jedoch unmittelbar bevor.

43-Jähriger wurde im Dezember 2019 wegen Vergewaltigung verurteilt

Dies beruht auf einer sogenannten Vollzugsentscheidung. Demnach muss der 43-Jährige seine Gesamtstrafe, die sich aus sieben Jahren Haft für die Vergewaltigung und wenige Wochen Reststrafe in Kiel zusammensetzt, in einer niedersächsischen JVA verbüßen. Das Landgericht Braunschweig hatte ihn im Dezember 2019 wegen Vergewaltigung einer 72-jährigen US-Amerikanerin in Portugal verurteilt.

In der vergangenen Woche war dieses Urteil rechtskräftig geworden.

Da die Staatsanwaltschaft Braunschweig rein formal die übliche Überstellung des Häftlings in die „Einlieferungs-JVA“ der Vergewaltigungs-Sache, also Wolfenbüttel, beantragt hat, ist davon auszugehen, dass dies nun geschieht. Eine Entscheidung über den längerfristigen Verbleib des Maddie-Verdächtigen ist damit jedoch noch nicht getroffen.

Haft wegen Vergewaltigung und Drogendelikten: Frühzeitige Entlassung abgelehnt

So ist es möglich, dass der 43-Jährige den größten Teil seiner Strafe später in einer anderen niedersächsischen Justizvollzugsanstalt absitzt. Auch dies gilt als Vollzugsentscheidung unabhängig von der Staatsanwaltschaft, eine Entscheidung, bei der gegebenenfalls auch Sicherheitsaspekte eine ausschlaggebende Rolle spielen.

Wegen der Vergewaltigung einer 72 Jahre alten US-Amerikanerin bereits im September 2005 in Portugal war der Deutsche aufgrund seines letzten Wohnsitzes Braunschweig vom Landgericht Braunschweig zu einer siebenjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden.

Vom Amtsgericht Niebüll in Schleswig-Holstein war der Maddie-Verdächtige zuvor wegen Drogendelikten zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und neun Monaten verurteilt worden und rückte in die JVA Kiel ein. Als er nach Zwei-Drittel-Haft beantragte, die noch zu verbüßende Reststrafe möge zur Bewährung ausgesetzt werden, lehnte das Landgericht Braunschweig dies aus Gründen der Sicherheit für die Allgemeinheit ab.