Braunschweig: Aufkleber mit rechtem Gedankengut –Zeugen gesucht

Braunschweig. Die Hinweistafel an der Synagoge in Braunschweig haben Unbekannte mit Aufklebern mit rechtem Gedankengut beklebt. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte Täter haben einen Aufkleber mit rechtem Gedankengut an einer Hinweistafel der Synagoge in der Steinstraße angebracht. Wie die Polizei meldet, wurden zudem im Nahbereich der Tuckermannstraße mehrere identische Aufkleber gefunden.

Polizisten fielen die Aufkleber auf

Wie die Beamten weiter berichten, stellte am vergangenen Donnerstag eine Polizeistreife fest, dass die Hinweistafel zur Geschichte der jüdischen Synagoge mit einem Aufkleber beklebt war. Es handelte sich um einen schwarzen Aufkleber mit der Aufschrift „Ku Klux Klan / White Power / Section Germany“, heißt es im Polizeibericht weiter. Später sei dann bekannt geworden, dass auch im Bereich der Tuckermannstraße mehrere identische Aufkleber platziert wurden. Diese befanden sich an diversen Gebäuden, Laternen und an einem Mülleimer.

Die Beamten entfernten die Aufkleber

Nachdem sämtliche Spuren gesichert waren, entfernte die Polizei alle Aufkleber. Das zuständige Fachkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen, die an den genannten Tatorten Beobachtungen gemacht haben. Hinweise an den Kriminaldauerdienst unter (0531) 476-2516 .

red