Braunschweig. Die Kraftverkehr Mundstock GmbH (KVM) am Mittwoch, 2. Dezember, ganztägig bestreikt. Das hat auch Auswirkungen in Braunschweig.

Streik – Am Mittwoch fallen in Braunschweig einige Busse aus

Die KVM erbringt für die Braunschweiger Verkehrs-GmbH (BSVG) Leistungen im Linienverkehr, so dass der Streik auch Auswirkungen auf den Betrieb im Braunschweiger Stadtgebiet haben wird.

Diese Veränderungen gibt es

Nach jetziger Planung werde es zu den nachfolgenden Ausfällen und Veränderungen im Fahrplan kommen: Linie 416: Es gilt ein Sonderfahrplan. Die Busse fahren tagsüber im Halbstundentakt, morgens und abends zum Teil öfter (bitte Anhang beachten). Linie 423: Es gilt ein Sonderfahrplan. Nahezu alle Fahrten tagsüber von 6 bis 20.30 Uhr entfallen, einzelne Haltestellen können fast ganztägig nicht bedient werden. Insbesondere auf die Tramlinie 5 ausweichen. Vor 6 und ab 20.30 Uhr regulärer Betrieb zwischen Rathaus und Herzogin-Elisabeth-Straße (Anhang beachten).Linie 445, 450, 455, 560, 566: Alle Fahrten entfallen.Linie 465+466: Alle Fahrten mit Ausnahme der Fahrten im Schülerverkehr entfallen: 465 – Fahrtrichtung: Broitzem – Geitelde – Rüningen;6.50 Uhr ab Stiddien über regulären Linienweg; 6.58 Uhr an Hahnenkleestraße;16.24 Uhr ab Turmstraße über regulären Linienweg; 16.43 Uhr an Hahnenkleestraße;465 – Fahrtrichtung: Rüningen – Geitelde – Broitzem6.59 Uhr ab Donnerbleek über regulären Linienweg 7.06 Uhr an Turmstraße 13.46 Uhr ab Hahnenkleestraße über regulären Linienweg 14.06 Uhr an Turmstraße 16.01 Uhr ab Hahnenkleestraße über regulären Linienweg 16.21 Uhr an Turmstraße

Fahrgäste sollen sich vor Fahrtantritt informieren

ALT-Fahrten können angeboten werden. Die BSVG bittet alle Fahrgäste, sich kurz vor Fahrtantritt auf www.bsvg.net, über die Hotline unter (0531) 383-2050 oder in der BSVG-App zu informieren. Tagesaktuelle Änderungen sind nicht auszuschließen.

red