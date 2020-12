Weihnachten mit Ente, Kohl und Knödeln – und ein bisschen Biss

Die Türen der Restaurants und Cafés sind für den normalen Gastronomiebetrieb weiterhin geschlossen. Doch die Türchen unseres „Kulinarischen Adventskalenders“ öffnen sich ab heute Tag für Tag. Bis zum 24. Dezember empfehlen Köche, Konditorinnen und andere Genussfachleute verschiedene Gerichte, die sich zu Hause gut zubereiten lassen – garantiert so, dass Sie weder einen Drei-Sterne-Kochlöffel noch eine Spezialausbildung brauchen. Schauen Sie mit uns in die Töpfe, Pfannen, Backöfen und Rezeptbücher von Braunschweiger Restaurants, Bistros und Cafés, und lassen Sie sich inspirieren.

Den ersten Einblick gewährt Alexander Riehl, Geschäftsführer und Küchenchef des Restaurants „Zucker“ auf dem Artmax-Gelände. Seine Empfehlung: Ente auf Rotkohl mit Rosenkohl und Semmelknödeln – und für den Biss noch ein paar Maronen. „Ente assoziiert jeder mit Weihnachten“, sagt er. „Das ist Tradition. Man sitzt gemütlich zusammen: Muddern, Omma und Oppa – und Vadder schwingt die Geflügelschere.“ Man plaudert, jeder greift noch mal zu, die Kerzen flackern. Und dieser Duft in allen Zimmern!

Alexander Riehl ist Küchenchef im Restaurant „Zucker“ auf dem Artmax-Gelände an der Frankfurter Straße. Er sagt: „Essen ist ein Gefühl.“ Und das gelte sowohl im Restaurant als auch zu Hause. Foto: Bernward Comes

Still und heimlich schon mal ausprobieren

Klar, in diesem Jahr müssen die Runden etwas kleiner ausfallen als sonst. Aber der Ente steht wegen Corona wirklich überhaupt nichts im Weg. Wer auf Nummer sicher gehen will, dass das Festessen zu Weihnachten auch ganz entspannt gelingt, kann das Rezept in den nächsten Wochen ja schon mal ausprobieren – natürlich nur ganz still und heimlich, denn die Adventszeit ist in christlicher Tradition eine Fastenzeit.

Advent bedeutet Ankunft. Es ist die Vorbereitung auf die Geburt Jesu, auf die Begegnung mit Gott. Eine Zeit der Vorfreude. Ursprünglich begann die Fastenzeit schon am 11. November, dem Martinstag. Aber das ist eine andere Geschichte.

Zurück zu Alexander Riehls Ente. Was ihm diesbezüglich wichtig ist: Greifen Sie nicht zur billigen Mastente von irgendwo, sondern setzen Sie auf eine Ente zum Beispiel von Landwirten aus Niedersachsen. Ansonsten ist Diehl recht entspannt: „Wer zu Hause kocht, darf natürlich auch mal zu Hilfsmitteln greifen“, sagt er. „Kochen soll Spaß machen und nicht den ganzen Tag dauern. So viel Zeit hat doch keiner.“ Ein Brühwürfel für die Soße? Kein Problem! „Essen ist ein Gefühl. Es muss alles stimmig sein, nicht spießig. Das Wichtigste ist, dass die Familie gemeinsam am Tisch sitzt.“

Durch Corona ausgebremst

Sich etwas Gutes tun, darum gehe es. Anderen etwas Gutes tun, das ist Riehls Job. Durch Corona wurden er und sein Team erst einmal ausgebremst, so wie alle Gastronomen. Und dann hätten sie sich einfach etwas Neues ausgedacht, sagt er. „Warmes Essen auszuliefern, kam für uns nicht infrage, weil unsere Küche dafür nicht geeignet ist.“ Stattdessen gibt’s jetzt Boxen mit fertig vorbereiteten Menüs, die zuhause aufgewärmt werden. „Damit können wir zwar nicht kostendeckend arbeiten. Aber wir zeigen: Wir sind noch da.“

Übrigens: Als Dessert nach der Ente empfiehlt Alexander Diehl Bratapfel mit Vanilleeis.

Semmelknödel sind schnell gemacht, und einen Rest altes Brot hat man ja meistens in der Küche. Foto: Bernward Comes

Zutaten für vier Personen

2 Enten von ca. 2,2 Kilogramm

Die Hälfte der Flügelknochen und den Bürzel entfernen. Die Enten kräftig innen und außen salzen. Den Ofen auf 180 Grad Celsius vorheizen. Die Enten auf einen Rost legen und ca. 55 Minuten im Ofen garen. Unter die Enten eine Fettpfanne stellen und die Enten zwei- bis dreimal mit dem aufgefangenen Fett übergießen.

Sauce: 2 Esslöffel Bratensauce, 30 g Butter, 300 ml Rotwein sowie Salz, Pfeffer und Zucker

Den im Ofen aufgefangenen Bratenfond entfetten und in einen Topf geben. Den Rotwein auffüllen und um ca. die Hälfte reduzieren. Mit Salz, Pfeffer und etwas Zucker abschmecken. Vor dem Servieren mit kalter Butter abbinden.

Rosenkohl: 500 g Rosenkohl geputzt, 3 Esslöffel gewürfelter Bauchspeck, 2 Esslöffel Butter

Den Rosenkohl in Salzwasser bissfest garen. Den Bauchspeck in einer Pfanne bei geringer Hitze langsam auslassen und das überschüssige Fett abgießen. In einem Topf die Butter erhitzen, den Rosenkohl und den Speck dazugeben und vermengen. Mit etwas Salz und Muskatnuss abschmecken.

Rotkohl: 1/2 Kopf Rotkohl, 1 geriebener säuerlicher Apfel (alternativ 150 ml Apfelmus), 250 ml trockner Rotwein, 1 Teelöffel Speisestärke, 1 in Würfel geschnittene Zwiebel, 2 Esslöffel Preiselbeeren oder Schwarze Johannisbeermarmelade, Gewürzsäckchen (4 Wacholderbeeren, 2 Pimentkörner, 2 Nelken, 1 Lorbeerblatt, 6 schwarze Pfefferkörner), Salz, Pfeffer, Gänse-oder Entenschmalz zum Anschwitzen

Rotkohl putzen, den Strunk entfernen und Blätter in feine Streifen schneiden. Den Rotkohl leicht salzen und zuckern und etwas durchkneten. Den Rotwein mit den Preiselbeeren und dem geriebenen Apfel verrühren und damit die Rotkohlstreifen gut bedecken. Das Gewürzsäckchen in den Rotkohl legen. Alles leicht angepresst 2 bis 3 Tage marinieren.

Die Zwiebel im Schmalz glasig anziehen lassen. Das Kraut mit der Marinade zugeben und abgedeckt 40 bis 50 Minuten weich garen. Gewürzsäckchen entfernen, mit angerührter Stärke etwas abbinden und nochmals abschmecken.

Zur Ente sagt Alexander Riehl: Keine Mastente von irgendwo, sondern niedersächsische Bauernente! Foto: Bernward Comes

Semmelknödel: 400 g gewürfeltes altbackenes Brot, 300 ml Milch, 3 Eier, 1 in Würfel geschnittene Zwiebel, 1 Esslöffel fein gehackte Petersilie, 2 Teelöffel Butter sowie Salz, Pfeffer, Muskat

Zwiebelwürfel in Butter glasig anziehen lassen. Milch erwärmen und zusammen mit den Zwiebelwürfeln auf das gewürfelte Brot geben und 10 Minuten quellen lassen. Die Eier und die Petersilie unter die Brotmasse geben und alles gut mit der Hand vermengen. Mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss abschmecken. Mit angefeuchteten Händen gleichmäßigen Knödel formen und in siedendes Salzwasser geben.

Maronen: Pro Person 3-4 geschälte Maronen mit etwas Entensauce und Butter weich schmoren.