Unbekannter will in Braunschweig eine Rolex stehlen

Ein Mann wollte am Montag eine hochwertige Armbanduhr stehlen. Ein 73-Jähriger hatte seine Rolex in einem Online-Portal inseriert. Ein Mann rief an und kam vorbei. Der Täter bat den Verkäufer um einen Messschieber. Während der diesen aus dem Keller holte, rannte der Täter aus dem Haus und versuchte zu flüchten.

Lebensgefährtin kann Uhr an sich reißen

Der Verkäufer folgte dem Mann. Es kam zum Handgemenge. Der Lebensgefährtin des Verkäufers gelang es, die Uhr an sich zu nehmen. Der Täter setzte Pfefferspray gegen die beiden Braunschweiger ein und flüchtete ohne Beute. Die beiden Braunschweiger mussten danach medizinisch versorgt werden.

red