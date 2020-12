Schaustellerfamilie Bronswyk auf ihrem „Weihnachtsmarkt to go“ am Triftweg.

Braunschweig. In Rautheim ist ein verwunschenes vorweihnachtliches Dörfchen entstanden, in dem man sich mit Spezialitäten eindecken kann.

Sie erfanden den Braunschweiger Weihnachtsmarkt to go

Autofahrer, die von Wolfsburg kommend auf der A 39 unterwegs sind, reiben sich in Höhe Elm verwundert die Augen. Linker Hand sehen sie eine Art verwunschenes kleines Weihnachtsdörfchen mit bunten Lichterketten und sogar einer mehrere Meter hohen Weihnachtspyramide. „Als wir das hier am Sonntag aufgebaut haben, sind einige spontan runter von der Autobahn, um zu sehen, was das hier wird“, lacht der „Dorfälteste“ und Erfinder des Rautheimer Weihnachtsmarktes to go, der Schausteller Thomas Bronswyk. Seinen Angaben zufolge der erste Niedersachsens.

800 Quadratmeter große Elmblick-Terrasse Er und seine Leute mussten sich in harten Corona-Zeiten wie diesen innerhalb kurzer Zeit gleich zwei Mal neu „erfinden“, um finanziell über die Runden zu kommen. Erst bauten sie auf ihrem Firmengelände am Triftweg eine 800 Quadratmeter große Elmblick-Genussterrasse für saisonale Veranstaltungen jeglicher Art. Doch bevor es richtig los ging, kam der zweite Lockdown – und die von den Behörden verfügte Schließung der Location. Und dann wurde auch noch der Weihnachtsmarkt abgesagt, das starke finanzielle Standbein für jeden Braunschweiger Schausteller. Blick auf das Weihnachtsmarktgelände. Foto: Norbert Jonscher Was tun? Bronswyks Familie kreierte spontan den „Weihnachtsmarkt to go“ im Corona-Modus – ähnlich funktionierend wie vor Monaten die Frühjahrsmesse auf dem Harz+Heide-Gelände. „Man kommt mit dem Auto zu uns, mit dem Rad oder zu Fuß, wird im Einbahnstraßenverkehr durch die Stände gelotst, genießt so die vorweihnachtliche Atmosphäre und kann sich Speisen oder Getränke mit nach Hause nehmen und dort in Ruhe verzehren. So hat man noch ein bisschen Erlebnis beim Einkauf.“ „Oma Utes Pottsuse“ Das ist der Plan. Klar sei von Anfang an gewesen, dass man dem „richtigen“ Weihnachtsmarkt in der Stadt nur ungern Konkurrenz gemacht hätte hier in Rautheim. Aber das muss man nun nicht. Nicht nur die Pyramide sei original die vom „großen“ Weihnachtsmarkt, versichert der 51-Jährige, auch viele Speisen und Getränke. Als da wären: die „beschwipste Birne“, der Glühwein mit Bacardikirschen, der Eierpunsch, der halbe Meter Bratwurst, der Hotdog und und und. Und dann preisen die Rautheimer auch noch „Ima Utes Pottsuse an“, einen Brotaufstrich, „erfunden“ von Oma Ute Bronswyk. Die Zutaten: gekochtes Schweinefleisch, Piment, Lorbeer und Wacholder. Soll angeblich super auf frischem Zwiebelbrot schmecken, heißt es. Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt to go täglich von 14 bis 20 Uhr, montags und dienstags ist Ruhetag.