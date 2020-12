Vorstoß der CDU für Unesco-Weltkulturerbe in Braunschweig

Die Stadt soll sich aus Sicht der CDU-Ratsfraktion mit ihren fünf Traditionsinseln Aegidienviertel, Altstadtmarkt, Burgplatz, Magniviertel und Michaelisviertel für die niedersächsische Vorschlagsliste zur Aufnahme in das Unesco-Weltkulturerbe bewerben. Die Landesregierung hatte auch Braunschweig aufgefordert, Vorschläge einzureichen.

„Wir werden einen Antrag für einen Prüfauftrag an die Verwaltung stellen“, kündigte CDU-Fraktionschef Thorsten Köster an. Man sei zu dem Schluss gekommen, dass die Traditionsinseln ein Alleinstellungsmerkmal und international zeitgeschichtliche Relevanz besäßen. Es handele sich um eine einzigartige Verknüpfung von Erinnerungskultur und Aufbau einer modernen Stadt nach dem Zweiten Weltkrieg. „Wir sehen darin für Braunschweig eine Chance, Welterbe zu werden“, so Köster.

Die Braunschweiger Innenstadt war nach dem Krieg zu rund 90 Prozent zerstört

Während des Zweiten Weltkrieges war Braunschweig als bis dahin größte Fachwerkstadt Deutschlands schwer geschädigt worden. Die Innenstadt war zu rund 90 Prozent zerstört. Der damalige Landeskonservator Kurt Seeleke entwickelte die Idee der Traditionsinseln.

Kriterien für eine Aufnahme in das Welterbe sind neben Authentizität (historische Echtheit) und Integrität (Unversehrtheit) vor allem ein außergewöhnlicher universeller Wert für die Menschheit. Es muss nachgewiesen werden, dass der Wert eines Vorschlags sowohl national als auch international ein Alleinstellungsmerkmal besitzt.

Welche Projekte auf die nationale Vorschlagsliste kommen, wird im Herbst 2023 entschieden

„Welterbestätte müssen nicht immer Jahrhunderte alt sein, um die Kriterien zu erfüllen. Dafür gibt es Beispiele. Die Traditionsinseln existieren in dieser Form zwar erst nach 1946, aber sie sind in ihrer Form echt, unversehrt und haben angesichts der vorausgegangenen schrecklichen Geschichte universellen Wert“, so Köster.

Gerade wegen der Langfristigkeit des Verfahrens sollte Braunschweig seinen Hut in den Ring werfen, Die Entscheidung, welche Projekte – maximal zwei – aus den Bundesländern dann auf die nationale Vorschlagsliste kommen, soll im Herbst 2023 fallen. Nur ein Vorschlag aus dieser deutschen Liste könnte dann zum Februar 2024 der Unesco in Paris übergeben werden. Dort würde das internationale Prüf- und Auswahlverfahren folgen. Das gesamte Verfahren kann bis zu zehn Jahre dauern.