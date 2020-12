Sperrungen in Braunschweig rund um den AfD-Listenparteitag

Spätestens ab 7.30 Uhr wird es am Samstag rund um die Milleniumhalle am Madamenweg/Im Ganderhals etwas unruhiger als sonst. Dann beginnen dort und in der Emsstraße zwei angemeldete Protestversammlungen des „Bündnisses gegen Rechts“ gegen den Listen-Parteitag der niedersächsischen AfD zur Bundestagswahl, der in der Halle am Samstag um 10 Uhr beginnt und am Sonntag um 9 Uhr fortgesetzt wird.

Bis zu 500 AfD-Mitglieder wurden angemeldet „Die Polizei hat nach gründlicher Vorbereitung ihr Konzept aufgestellt“, erklärt Polizeisprecherin Carolin Scherf. Es gehe darum, dass sowohl die AfD-Veranstaltung als auch die Gegenversammlungen ordnungsgemäß durchgeführt werden könnten. Die Aufstellungsversammlung der AfD in der Halle sei mit bis zu 500 Teilnehmern angemeldet worden. Alle niedersächsischen AfD-Mitglieder müssen die Möglichkeit haben, über ihre Bundestagskandidaten mitentscheiden zu können. Das „Bündnis gegen Rechts“ möchte die AfD nicht in der Stadt haben, ruft an der Kreuzung Madamenweg/Am Ganderhals am Samstag um 10 Uhr zur Hauptkundgebung auf. Die Kritik richtet sich auch gegen die Milleniumhalle, die nun nach dem Landesparteitag im September erneut der AfD ein Forum biete. Hallen-Chef: Wir hätten abgelehnt, aber wir können es uns nicht leisten, weil unsere Existenz auf dem Spiel steht Diese Kritik weist der Geschäftsführer der Halle, Rouven Hartmann, auf Anfrage unserer Zeitung zurück. Die AfD habe in den vergangenen Jahren bereits mehrfach die Halle angefragt. Man habe dies stets abgelehnt – zuletzt im März 2020, so Hartmann. Allerdings habe die Corona-Pandemie zum Ausfall fast aller Veranstaltungen geführt. Hartmann: „Die finanziellen Zwänge, denen wir nun unterworfen sind, haben daher für uns eine Absage unmöglich gemacht.“ Finanzielle Hilfen der Stadt oder des Landes habe man nicht bekommen. Man werde auch auch nicht, wie andere, finanziell gefördert. Der Geschäftsführer: „Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir eine wirtschaftliche und keine politische Gesellschaft sind. Wir sind insbesondere keine Unterstützer der AfD, sondern deren Vermieter. Wir können unsere eigenen politischen Wünsche nicht dem Überleben unserer Gesellschaft und der damit verbundenen Verantwortung für unsere Mitarbeiter und deren Familien voranstellen.“ Deshalb habe man einer weiteren Anfrage der AfD zugestimmt. Aufgrund der schwierigen Situation für die Veranstaltungsbranche sei dies leider alternativlos. Gesprächsangebote, die öffentlich gemacht worden seien, begrüße man ausdrücklich, wünsche sich jedoch auch konkrete Unterstützung. Hartmann: „Wir distanzieren uns nochmals ausdrücklich von rechtsextremen, aber auch linksextremen Gesinnungen und deren Gedankengut.“ Behinderungen rund um Madamenweg, Ganderhals und Emsstraße Wegen der Veranstaltung gibt es laut Stadt von Samstag, 5 Uhr, bis Sonntag gegen 10 Uhr Straßensperrungen im Bereich Madamenweg und nördlicher Weststadt. Der Madamenweg wird zwischen An der Horst und Strombekstraße voll gesperrt. Bereits ab Schüßlerstraße ist er Richtung Westen für Kfz-Verkehr gesperrt. Die beiden Zufahrten von der Münchenstraße und der Elbestraße in die Emsstraße werden für Kfz-Verkehr gesperrt, ebenso von der Emsstraße in die Peenestraße. In allen Fällen gilt: Anlieger frei.