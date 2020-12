Braunschweiger erpresste von Mädchen Sex im Internet

Irgendwo in Braunschweig saß ein Mann in seiner Freizeit vor seinem Handy-Bildschirm und lauerte in öffentlichen Video-Chaträumen mit einer infamen Masche auf unbedarfte Opfer: Er verschaffte sich Fotos der jungen Mädchen, montierte ihre Köpfe auf Nacktbilder und drohte die Fälschungen zu veröffentlichen, wenn sie sich für ihn nicht vor der Kamera ausziehen und seinen sexuellen Wünschen nachkommen würden.

Aus Neugier in Live-Chat für Erwachsene eingeloggt

Irgendwo in Deutschland loggten sich zwei neugierige Mädchen, fast noch Kinder an der Schwelle zur Pubertät, während einer langweiligen Schulstunde im Netz unter falschen Personalien in diesen Live-Chat ein, von dem eine Mitschülerin erzählt hatte. Was den Zwölfjährigen daraufhin widerfuhr, ordnete die Jugendstrafkammer des Braunschweiger Landgerichts am Dienstag als Vergewaltigung ein.

35-Jähriger drohte, beharrte und erpresste

Der Fremde, den sie auch im Internet nie zu Gesicht bekamen, bedrohte, erpresste, beharrte und bedrängte die Mädchen so lange, bis sie taten, was er verlangte: bis hin zu pornografischen Posen und Handlungen, die er heimlich abfotografierte. Anfangs drohte er, er würde sie anzeigen: Um Zugang zu dem Video-Live-Chatraum zu erhalten, hatten sich die Achtklässlerinnen als volljährig ausgegeben. Später nutzte er die Fotos, um Druck auszuüben.

Angeklagter gab sich als 14-Jähriger aus

Der Braunschweiger war nicht 14 Jahre alt, wie er den Mädchen weismachte, sondern 34. Ein Vater zweier Kinder, vielfach vorbestraft, auch einschlägig. Schon in der Vergangenheit hatte er in sozialen Netzwerken versucht, Jugendliche und Frauen mithilfe von Fake-Fotos gefügig zu machen. Er blitzte jedes Mal ab, wurde wegen fünffacher versuchter Nötigung zu einer Geldstrafe von 100 Tagessätzen verurteilt.

Eine abschreckende Wirkung zeigte diese Verurteilung offensichtlich nicht: Rund ein Jahr später war er auf der Suche nach Opfern wieder im virtuellen Raum unterwegs. Diesmal waren sie jünger, zwischen 10 und 14 Jahre alt. Die Masche war die alte. Den Ermittlern sind Kontakte zu acht Minderjährigen bekannt.

Chatverläufe und Zeugenaussagen, die am Dienstag im Gerichtssaal verlesen werden, offenbaren, wie hartnäckig der heute 35-Jährige den Mädchen zusetzte. Täglich habe er sie angeschrieben, berichtete eine 14-Jährige der Polizei. Sie sollte sich vor ihm ausziehen, sexuelle Handlungen an sich vornehmen. „Ich hätte diese Sachen nie gemacht“, wird das Opfer zitiert. „Aber er drohte, dass er die Bilder ins Internet stellt.“ Oder er lockte: „Mach nur dieses eine Mal mit, dann lösche ich die Bilder.“

Freundin rief Polizei

Ein Mädchen vertraute sich einer Freundin an. Die rief die Polizei. Aus mehreren deutschen Städten gingen im Laufe der Zeit Strafanzeigen ein. „Überall tauchte dieselbe Handy-Nummer auf“, erklärt der Ermittlungsführer vor Gericht.

Zwei Vergewaltigungen und vier sexuelle Nötigungen wirft die Staatsanwaltschaft dem Braunschweiger unter anderem vor. Die Tatzeiten liegen im Sommer 2018 und Winter 2019/20. In der Zeit dazwischen verbüßte er eine Haftstrafe.

Täter bereut: „Ich könnte mich selbst ohrfeigen“

Was für den Angeklagten spricht: Er ist geständig, beschönigt nichts. Er erspart seinen Opfern damit eine erneute Aussage vor Gericht. Warum er es getan hat? „Ehrlich gesagt verstehe ich es selbst nicht“, meint er. „Ich könnte mich selbst ohrfeigen. Es tut mit von Herzen leid.“ Drei bis vier Stunden sei er täglich im Netz gewesen. Seine Beuteschema? „Jung.“ Ein psychiatrischer Gutachter spricht von partiellen pädophilen Neigungen, des Mannes, der auch Liebesbeziehungen zu erwachsenen Frauen pflegt. Der Angeklagte versichert, sich in Haft einer Sozialtherapie unterziehen zu wollen.

Gesamtstrafe von drei Jahren und fünf Monaten

Die Jugendstrafkammer verurteilt den 35-Jährigen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren und fünf Monaten. Für eine Haftstrafe von knapp unter vier Jahren hat der Staatsanwalt plädiert, drei Jahre reichten aus Sicht der Verteidigerin aus, die, wie sie sagt, nur selten einen so reuevollen Sexualstraftäter wie den Angeklagten erlebt hat. „Er wollte sich von Anfang an in keiner Weise rausreden.“ Was ihm im Urteil mildernd zugute kommt.

Distanz-Delikte geringer zu bestrafen?

Gleichwohl setzt der Gesetzgeber seit Reform des Sexualstrafrechts Sexualdelikte wie diese mit direkten körperlichen Übergriffen gleich. Solche Distanz-Delikte seien nicht geringer zu bestrafen, so der Staatsanwalt in seinem Plädoyer. Wenn auch nicht körperlich, so sei der Angeklagte für seine Opfer doch über die sozialen Netzwerke ständig präsent gewesen. Zurückweisungen habe er nicht akzeptiert „Er hat eine permanente Drohkulisse aufgebaut.“

Die Verteidigerin argumentiert dagegen: Zwar gelte für beides derselbe Strafrahmen, doch mache es mit Blick auf die objektive Gefahr für das Opfer einen Unterschied, ob der Täter bei einem sexuellen Übergriff körperlich anwesend sei oder nicht.

„Täter nicht mit im Kinderzimmer“

Dem folgt das Gericht: Bei Bildung der Gesamtstrafe berücksichtigt die Kammer, dass der Täter eben nicht mit im Kinderzimmer, sondern irgendwo in Deutschland online gewesen sei. Gleichwohl gelte die Mindeststrafe von zwei Jahren für Vergewaltigung auch in diesen Fällen. Der Angeklagte habe die Mädchen bedrängt, unter Druck gesetzt und bei den beiden schwersten Übergriffen zu sexuellen Handlungen gezwungen, die mit dem Eindringen in Körperöffnungen verbunden waren.

Der Angeklagte akzeptiert das Urteil. Es wird noch im Gerichtssaal rechtskräftig.