Im ersten Lockdown im Frühling, als die Schulen und damit auch die Mensen geschlossen waren, mussten viele Schüler aus ärmeren Familien, die Anspruch auf Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket haben, auf das kostenlose Mittagessen ersatzlos verzichten.

Die Fraktionen der Linken und der Grünen drängen darauf, dass in Braunschweig eine Lösung gefunden wird, diesen Schülern ein kostenloses Essen zukommen zu lassen, sollten die Schulen erneut schließen müssen. „Dieses könnte beispielsweise durch die Ausgabe von Wochen-Lunchpaketen für alle auf freiwilliger Basis und damit stigmatisierungsfrei passieren. Dieses System wird in Wolfsburg erfolgreich praktiziert“, heißt es in einem gemeinsamen Änderungsantrag der beiden Ratsfraktionen aus dem Jugendhilfeausschuss.

Bundesmittel werden von betroffenen Familien nicht abgerufen

Das Thema steht im Zusammenhang mit der generellen Debatte um die Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaktes (BuT), da die Leistungen von den Betroffenen häufig nicht abgerufen werden. Teilhabe-Leistungen beispielsweise erreichten zuletzt laut einer Studie des Paritätischen in Braunschweig nur knapp acht Prozent der SGB II-Familien, denen diese Leistung zusteht: aktuell sind das 15 Euro im Monat, die zum Beispiel für die Zahlung von Musikunterricht oder für die Mitgliedschaft in einem Sportverein genutzt werden können. „Das ist ein Armutszeugnis“, sagt Gisela Ohnesorge, Ratsfrau der Linken: „Wir müssen überlegen, wie man Eltern dazu bringt, diese Leistung stärker anzunehmen.“ SPD-Ratsherr Frank Flake betont: „Diese Bundesmittel stehen zur Verfügung, sie kommen aber oft nicht an.“

In einer Stellungnahme des örtlichen Jobcenters, wo das Thema Bildung und Teilhabe seit Jahren für SGB II-Leistungsempfänger verortet ist, heißt es: „Offenbar ist die Hürde zwischen Beratung und Antragstellung noch zu groß. Um hier zukünftig eine größere Verbindlichkeit zu erreichen, sind alle Mitarbeitenden grundsätzlich nochmal zu diesem Thema sensibilisiert worden.“

BuT-Thema wurde vertagt auf den Sommer

Die Stadtverwaltung verwies zudem auf das Starke-Familien-Gesetz, das im August 2019 eingeführt wurde. Seitdem seien die Leistungen niedrigschwelliger zugänglich, es lägen aber noch keine aktuellen Zahlen vor, ob dadurch auch die Inanspruchnahme gestiegen sei. Die Verwaltung hatte bereits im Ausschuss für Soziales und Gesundheit, zugesagt, noch vor der kommenden Sommerpause aktuelle Bewilligungszahlen vorzulegen. Das Thema wurde im Jugendhilfeausschuss daraufhin vertagt und soll im Sommer erneut aufgegriffen werden.

Was die Mittagessenversorgung angeht, verwies die Stadtverwaltung darauf, dass sich die Verhältnisse in Wolfsburg und Braunschweig erheblich voneinander unterscheiden: „In Wolfsburg werden die Schulen bis auf wenige Ausnahmen von einem Caterer, der Wolfsburger Schulverpflegungs-GmbH Wollino, einer städtischen Tochtergesellschaft, betrieben.“ Wollino habe auch in der Phase des ersten Lockdowns die wöchentliche „Lunchbox fürs Homeschooling“ angeboten.

Im Gegensatz dazu gebe es in Braunschweig 17 verschiedene Caterer mit unterschiedlichen Verträgen und Angeboten. „Eine Umstellung auf wöchentliche Lunchboxen ist deshalb mit mehreren Schwierigkeiten verbunden. Die Planungen der Caterer müssten jeweils umgestellt und andere Waren mit Vorlauf bestellt werden“, so die Verwaltung. Aktuell werde bei den Braunschweiger Caterern eine Abfrage durchgeführt, ob eine grundsätzliche Bereitschaft besteht, in Szenario B oder C auf wöchentliche Lunchboxen auf der Basis der aktuellen Kosten für die Mittagsverpflegung umzustellen – und falls ja, welche Vorlaufzeit dafür benötigt würde.