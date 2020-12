Weil es regnete: Zustellerin legte Paket in die blaue Tonne

Im Corona-Modus daheim auf dem Sofa einkaufen, die wunderbare Warenwelt des Internets durchstöbern. Und die Ware per Express in Nullkommanix nach Hause liefern lassen. Der Online-Handel boomt. Doch die schöne neue Einkaufswelt hat auch ihre Tücken. Unsere Leserin Tina W. hat’s erlebt – und nun ein Problem mit der DHL.

Worum geht es?

Sie bestellt also in einem Online-Reformhaus Waren im Wert von rund 143 Euro. Und da man auch in Zeiten wie diesen nicht ständig daheim ist, vereinbart sie für den Fall einer Abwesenheit als Paket-Ablageort den Carport. Nur, dummerweise wird der gerade saniert und ist insofern ohne Dach. Was suboptimal ist, wenn es in Strömen regnet. Doch die Postbotin denkt mit. Sie meint es gut und legt das Paket in der blauen Papiertonne ab, schreibt einen Hinweis und steckt den in den Briefkasten.

Als die Empfängerin heim kommt, ahnt sie nichts von dem ungewöhnlichen Ablageort, den die Postbotin gewählt hatte. Am Abend stellt sie ihre blaue Papiertonne zur Leerung am nächsten Morgen raus. Erst am nächsten Mittag findet sie im Briefkasten den entscheidenden Hinweis. „Die Postbotin hatte darauf vermerkt, dass es regnet und sie deshalb den Ablageort gewählt hatte.“ Dumm nur, dass da die Tonne schon geleert war, mitsamt Paket. Ich habe gleich bei der Beschwerdestelle angerufen und mein Problem geschildert. Daraufhin wurde meine Postbotin befragt und sie hat angegeben, dass es nicht mein Ablageort sei. Für sie war der Fall damit erledigt.“

Für die DHL offenbar auch. Sie erklärt: Das Paket sei am Ablageort abgelegt worden! Was danach damit passiert, dafür sei sie, die Empfängerin, verantwortlich. Man übernehme deshalb keine Haftung.

Was sagt die DHL?

Sie verweist darauf, dass es in der Tat die Möglichkeit gebe, mit der DHL einen bestimmten Ablageort für den Fall der Abwesenheit zu vereinbaren, beim Nachbarn beispielsweise. Dass hier das Paket in der Tonne abgelegt wurde, sei „unglücklich“ gewesen. Solche Orte solle man grundsätzlich nicht wählen. Möglicherweise habe die Zustellerin hier einen Fehler gemacht, so Sprecher Jens-Uwe Hogarth, der sich zu dem Einzelfall allerdings ausdrücklich nicht äußern will.

Und zur Frage der Haftung: Mit dem Ablegen des Paketes am vereinbarten Ort gehe die Haftung auf den Empfänger über. Es komme jedoch auch immer mal wieder vor, wenn auch nicht jeden Tag, dass Zusteller einen Fehler machen und dann für den Schaden aufkommen müssen, so Hogarth.