57-Jähriger starb nach Unfall auf Braunschweiger Weserstraße

Braunschweig. Seinen schweren Verletzungen erlag ein 57-Jähriger nach einem Unfall am Freitagabend auf der Weserstraße in Braunschweig.

Nach einem Unfall am vergangenen Freitagabend auf der Weserstraße erlag ein 57-Jähriger am Mittwoch seinen Verletzungen. Eine 33-jährige Autofahrerin war laut Polizei am Unfallabend Richtung Lichtenberger Straße unterwegs, als es in Höhe der Einmündung Huntestraße zum Zusammenstoß mit dem Fußgänger kam.

Fußgänger in Braunschweig schwer verletzt – Polizei sucht Zeugen

Ersthelfer hatten den Mann versorgt

Der habe ein anderes Fahrzeug noch passieren lassen, bevor er die Fahrbahn überqueren wollte. Der PKW erfasste den 57-Jährigen. Ersthelfer versorgten den Schwerverletzten und alarmierten Rettungsdienst und Polizei.

red