Braunschweigerin stärkt Kinder fürs neue Jahr

Geschlossene Spielplätze, Kontaktverbote, Abstandsregeln: 2020 war kein einfaches Jahr für Kinder und Familien. Bundesweit haben sich nun mehr als 200 Selbstbehauptungs- und Resilienz-Trainer sowie Kinder- und Jugend-Coaches zusammengeschlossen, um mit einer kostenlosen Online-Aktion Kinder zu stärken und ihnen Impulse geben, wie sie mit neuer Energie ins neue Jahr starten können.

Zwei Trainerinnen aus unserer Region sind dabei

Unter den Akteuren sind auch zwei Frauen aus unserer Region: Katrin Podzun aus dem Braunschweiger Stadtteil Geitelde und Katharina Wismann aus Wolfsburg. Beide sind von „Stark auch ohne Muckis“ als Selbstbehauptungs- und Resilienztrainerinnen ausgebildet. Die Online-Aktion „Stark ins neue Jahr 2021“ für Kinder ab fünf Jahren findet am Mittwoch, 30. Dezember, von 10 bis 10.30 Uhr statt. Per Videokonferenz. 6000 Kinder wollen die Initiatoren mit dieser Aktion erreichen und dazu beitragen, dass diese mit Zuversicht und gestärkt ins Jahr 2021 gehen. Die Veranstalter sprechen angesichts der rund 200 Einzelveranstaltungen von einem „Feuerwerk an stärkenden Impulsen“.

Strategien als Schutz vor Mobbing und Konflikten

Katrin Podzun (41) ist Mutter zweier Kinder und eigentlich gelernte Immobilien-Kauffrau. Doch vor wenigen Jahren hat sie umgeschult und ist seitdem als Trainerin in Kitas und Schulen unterwegs: Dort zeigt sie, wie Kinder souverän mit Konfliktsituationen umgehen können und stellt Strategien vor, wie man sich vor Mobbing schützen kann.

Anmelden für die kostenlose Aktion kann man sich bei Katrin Podzun unter: katrin@glueckskind.family Per Mail verschickt sie einen Zoom-Link, mit dem man sich am 30. Dezember per Laptop, PC oder Handy einloggen kann. Alle Trainer stellen sich vor unter www.facebook.com/starkinsneue/