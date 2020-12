Ohne die TU Braunschweig gäb’s keine gelben Tennisbälle

1970 wurde bei der Deutschen Tennis-Meisterschaft erstmalig ein gelber Tennisball der Öffentlichkeit vorgestellt. Entscheidenden Anteil daran hatte die Technische Universität Braunschweig, insbesondere Martin Sklorz, der damalige Leiter des Sportzentrums. Darauf weist die Uni angesichts des 50-jährigen Jubiläums hin.

Weiß, weiß, weiß! Seit der Erfindung des Tennis im 19. Jahrhundert kannten die Spielbälle nur diese eine Farbe. „In einer psychologischen Studie der TU Braunschweig zu Reaktionsgeschwindigkeiten auf optische Reize wurden daher ebensolche Exemplare verwendet“, so die TU. „Studierende sollten auf Tennisbälle reagieren.“ Das damalige Institut für Leibesübungen war an der Studie beteiligt und unterstützte die Versuche.

Tu Braunschweig: Gelb visuell besser wahrnehmbar

Im Anschluss kam eine Frage auf: Warum wird mit weißen Tennisbällen gespielt, obwohl weiß keine optimale Farbe ist? Diese Frage war der Auslöser für Forschungen durch ein Team von TU-Professoren aus den Bereichen Psychologie, Physik, Photogammetrie und Kartographie und dem Institut für Leibesübungen. Die Wissenschaftler verglichen weiße Tennisbälle mit andersfarbigen Bällen in experimentellen Versuchsreihen und untersuchten sie auf ihre Spieleigenschaften. „Gemeinsam mit dem Deutschen Tennis-Bund und der Firma DUNLOP entwickelte das Institut der TU Braunschweig schließlich den heutigen gelben Tennisball“, teilt die Uni weiter mit. „Dieser hatte sich in den Experimenten auf den verschiedenen Spielbelägen mit seiner leuchtenden Farbe als optimaler Spielball erwiesen.“

Visuell seien die gelben Tennisbälle für das menschliche Auge sehr viel besser wahrzunehmen, besonders im peripheren Blickfeld. „Der gute Kontrast zum Spiel- und Hintergrund bot zudem nicht nur Vorteile für die Spielerinnen und Spieler, sondern auch für die Farbfernsehkameras bei den TV-Übertragungen.“ Nach der erstmaligen Vorstellung bei der Deutschen Tennis-Meisterschaft 1970 wurde der gelbe Tennisball 1972 in das Regelwerk der International Tennis Federation (ITF) aufgenommen und löste damit offiziell seinen weißen Vorgänger ab.

Rund 5000 Abstufungen der Farbe Gelb

Martin Sklorz (81) lebt der Uni zufolge heute in der Nähe von Braunschweig. In der Farbforschung bei Tennisbällen sieht er immer noch Potenziale: „In den letzten Jahren gab es in diesem Bereich keine Forschungen. Dabei sind heute verbesserte Untersuchungsmöglichkeiten vorhanden, die noch exaktere Analysen und damit Erkenntnisse für die Forschung liefern könnten. Von der Farbe gelb gibt es rund 5000 Abstufungen, weitere wissenschaftliche Untersuchungen bieten sich an. Auch im Hinblick auf die Farbgebung der Spielbälle anderer Sportarten wie Tischtennis, Badminton oder Hockey.“