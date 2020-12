Suppe und Shampoo für Braunschweiger, die nicht viel haben

Kurz nach 18 Uhr steht an diesem Mittwoch eine kleine Schlange an der Brüdernkirche. Um die 30 Leute. Männer, Frauen, ein paar mit Kind. Sie warten auf Einlass ins „Café Kreuzgang“. Dort ist natürlich zurzeit kein Café-Betrieb. Im Winter nie und angesichts von Corona sowieso nicht. Stattdessen sind dort seit Anfang Dezember immer mittwochs und freitags die Malteser mit ihrer Suppenküche zu finden.

In der Schlange herrscht ein wenig Unruhe. Ein Mann und eine Frau sind in Streit geraten, ein ehrenamtlicher Helfer der Malteser steht bei ihnen, hört zu, schlichtet. Und dann geht es auch schon los. Einer nach dem anderen darf hinein in den Kreuzgang, schön mit Maske und Abstand. Die Malteser haben einen kleinen Rundgang aufgebaut: Am ersten Tisch gibt’s bei Silke Bartels und Karsten Wenzig Toilettenpapier, Duschgel, Tampons, Haftcreme, Deo, Desinfektionstücher und noch einiges mehr. All das, was man so braucht. Die Gäste sagen, was sie gern hätten, und die beiden Helfer packen alles in Tüten. Und weiter geht’s.

Steckrübensuppe oder Gulaschsuppe?

Und hier noch ein Inlinefoto: Norina Niewiesk und Sebastian Schubert bei der Suppenausgabe - alles ist fertig portioniert. Foto: Stefan Lohmann / BZV

Am nächsten Tisch verteilen Norina Niewiesk und Sebastian Schubert Suppe – entweder Steckrübensuppe oder Gulaschsuppe. Anders als zu normalen Zeiten dampft hier nichts, Schöpfkellen sucht man auch vergebens. Die Portionen sind einzeln verpackt, jeder Besucher bekommt einen verschlossenen Becher. Hier drinnen darf nichts gegessen werden und draußen auf dem Platz auch nicht. Wer mag, holt sich noch Tee oder Kaffee oder etwas Kaltes, zum Beispiel Apfelschorle. Und dann heißt es auch sofort: Bitte wieder raus ins Freie, damit die nächsten kommen können.

Helfer der Eintracht-Fan-Abteilung sind mit dabei

Das Projekt „In Eintracht für Obdachlose“ läuft seit Anfang April, also seit dem ersten Lockdown, als fast alle Anlaufstellen für Menschen in Not geschlossen hatten. Auf Bitte der Stadt haben der Malteser-Hilfsdienst und das Aktionsbündnis „Eintracht hilft“ das Ganze ins Leben gerufen, wie der Malteser-Stadtbeauftragte Frank Stautmeister berichtet. Im Juni haben die Malteser das Projekt dann komplett übernommen, seit Oktober werden sie von jeweils zwei Helfern der Fan-Abteilung von Eintracht Braunschweig unterstützt.

Unter den Gästen ist heute zum Beispiel Uwe-Klaus Bunschuh (66). Er komme regelmäßig, erzählt er, einmal die Woche. Dieses Mal hat er sich zwei Rasierklingen und Klopapier geholt – und natürlich einen Becher Suppe. Es helfe, solche Geschenke zu bekommen, sagt er. „Ich lebe von der Rente und vom Sozialamt.“ Bunschuh klagt nicht, im Gegenteil. Er sei dankbar, sagt er. Und er freut sich, wenn er hier andere Leute trifft, ein bisschen redet. „Einige kennt man ja.“

83 Suppenküchen-Einsätze in diesem Jahr

Im Schnitt kommen immer rund 30 Gäste, sagt Stautmeister. 83 Suppenküchen-Einsätze haben die Malteser in diesem Jahr absolviert, fast 2500 Suppen verteilt. Die kommen übrigens zum Vorzugspreis von der Suppenbar auf dem Kohlmarkt. Außerdem bekommen die Malteser kräftige Unterstützung mit Geld und Sachspenden von der Ultra-Gruppierung Cattiva Brunsviga, dem Rotary-Club Braunschweig-Hanse, der Fleischerei Neubauer, Heimbs, Ikea und etlichen anderen.

Erste Ausgabestelle war der Gabenzaun am Karstadt in der Schützenstraße, später ging’s am Altstadtrathaus weiter, und jetzt hat das Theologische Zentrum das Café Kreuzgang zur Verfügung gestellt – eine geschützte Unterkunft im Winter.

Frank Stautmeister, Stadtbeauftragter der Malteser in Braunschweig. Foto: privat

Die Gäste sind bunt gemischt: Etwas mehr Männer als Frauen, viele ältere, manche mit gebrochenem Deutsch, einige sehr schweigsam. Menschen, die keine Wohnung haben, und andere, die zwar eine Wohnung haben, aber viel zu wenig Geld. „Hier ist jeder willkommen, der sich gut benimmt“, sagt Stautmeister. Da wird nicht gefragt, woher und warum. Da wird einfach geholfen, wo Not ist. Für den einen ist die Haftcreme die Rettung, für die andere ist es das Gefühl, eine verlässliche Anlaufstelle zu haben. Gesehen werden, nett behandelt werden. Ein Lächeln über die Maske hinweg. Oder wie es auf den Jacken der Malteser zu lesen ist: „... weil Nähe zählt.“ Frohe Weihnachten!

Übrigens: Die Suppenküche öffnet auch am Freitag, 25. Dezember.