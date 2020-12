Ein Stern als Zeichnen der Hoffnung über Braunschweig

Braunschweig Auch an den beiden Feiertagen soll die Lichtprojektion am Abendhimmel zu sehen sein und Weihnachten zum Leuchten bringen.

Er sieht zwar nicht gleich auf den ersten Blick wie ein Stern aus, aber auf den zweiten Blick und mit ein wenig Phantasie dann doch. An Heiligabend war die Lichtprojektion am Braunschweiger Himmel zu erkennen. Der Stern wird vom nördlichen Seitenschiffdach des Braunschweiger Doms in den Nachthimmel gestrahlt.

Es handelt sich hierbei um eine Aktion der Evangelisch-lutherischen Landeskirche. Der Stern soll ein Hoffnungszeichen in Corona-Zeiten sein – und ein Zeichen dafür, dass Gott die Welt nicht ihrem Schicksal überlasse. Auch an den beiden Feiertagen werde er leuchten, hat die Landeskirche angekündigt, jeweils von 16.30 Uhr bis Mitternacht.

Stern in 100 Meter Höhe

Bei entsprechenden Wetterverhältnissen soll der Stern in rund 100 Metern Höhe vom ganzen Stadtgebiet aus zu sehen sein. Es handele sich dabei um ein corona-gerechtes Konzept, weil niemand zum Burg- oder Domplatz kommen müsse, um die Projektion zu erleben.

cos