Verkauf von Feuerwerk verboten, aber Supermärkte werben damit

So gelingt die perfekte Verwirrung: Der Verkauf von Feuerwerk ist bundesweit verboten. Aber Real verteilt jetzt unter anderem in Braunschweig Prospekte, in denen der Feuerwerksverkauf ab diesem Dienstag beworben wird – jede Menge Feuerwerksbatterien und Raketensortimente sollen zu haben sein.

Auf Nachfrage erläutert dazu Pressesprecher Markus Jablonski: „Bedauerlicherweise ist das Verkaufsverbot für Feuerwerksartikel der Klasse 2 so spät beschlossen worden, dass es zu spät war, noch den Druck unserer Werbeprospekte zu stoppen, da diese bereits rund drei Wochen vor der Verteilung gedruckt werden.“

Real-Sprecher: "22 Millionen Prospekte können nicht einfach eingestampft werden"

Der Druck des Werbeprospektes sei am 9. Dezember erfolgt, aber erst am 13. Dezember sei das bundesweite Verbot erlassen worden. „Daher ließ es sich in diesem Fall leider nicht vermeiden, dass in unserem gedruckten wöchentlichen Werbeprospekt noch für Feuerwerk geworben wird.“ Jede Woche lasse Real 22 Millionen Prospekte drucken – die könne man nicht einfach einstampfen.

Im digitalen Prospekt habe man natürlich sämtliche Feuerwerksangebote herausgenommen, beziehungsweise entsprechende Hinweise vorgenommen. „Selbstverständlich wird es bei real in diesem Jahr keinen Verkauf von Feuerwerk Klasse 2 geben!“, betont Jablonski. „Daher weisen wir bei uns im Markt entsprechend darauf hin.“

Auch Aldi und Edeka werben mit Feuerwerk

Auch Aldi wirbt im aktuellen Prospekt auf mehreren Seiten mit Feuerwerk. Auf Anfrage teilt Pressesprecher Axel vom Schemm mit: „Da wir die Bewerbung unserer Aktionen mit einem großen zeitlichen Vorlauf planen, wurden die entsprechenden Angebote in unseren Werbemitteln zum Teil bereits veröffentlicht und verteilt. Insofern erreichte uns die finale Entscheidung der Bundesregierung, den Verkauf von Feuerwerkskörpern zu verbieten, sehr kurzfristig. Und selbst bei ausreichender Zeit wäre ein Neudruck unserer Prospekte, die mit einer Auflage in Millionenhöhe veröffentlicht werden, aus Umweltgesichtspunkten nicht sinnvoll gewesen. In einem Teil der Auflage, die an die Haushalte verteilt wird, konnten wir einen entsprechenden Hinweis zum Verkaufsverbot noch platzieren. In unseren Filialen weisen wir unsere Kunden mit Plakaten auf das Feuerwerksverkaufsverbot hin."

Feuerwerk wird ebenso von Edeka beworben – dort wurden aber zumindest zusätzlich deutliche Hinweise über die Werbung gedruckt: „Aufgrund gesetzlicher Vorgaben ist der Verkauf von Pyrotechnik verboten. Wir bitten um Verständnis.“