Braunschweig: Luftqualität hat sich verbessert

In einem Container am Altewiekring werden Luftschadstoffe wie Feinstaub und Stickstoffdioxid gemessen.

Die Luftqualität in Braunschweig hat sich gegenüber dem Vorjahr deutlich verbessert. Das geht hervor aus Messungen des Gewerbeaufsichtsamtes Hildesheim. Die Grenzwerte für Feinstaub und Stickstoffdioxid werden weit unterschritten. Erst im März 2021 wird das Überprüfen der Messergebnisse abgeschlossen sein.

Braunschweig unterschreitet EU-Grenzwerte

Fest stehe aber bereits jetzt, so Dr. Andreas Hainsch vom Gewerbeaufsichtsamt:. „Braunschweig hat kein Problem, die Grenzwerte für Feinstaub und Stickstoffdioxid einzuhalten. Die Werte werden unter denen des Vorjahres liegen.“ Feinstaub war bereits in den vergangenen Jahren kein Problem im Stadtgebiet. 15 sogenannte Überschreitungstage sind erlaubt. Im Jahr 2020 war dies im Stadtgebiet bislang nur an einem einzigen Tag der Fall. Wobei Hainsch sagt: „Die Feinstaubbelastung tritt großflächig auf und ist stark abhängig von der Witterung. Wind und Regen verändern zum Beispiel die Messwerte stark.“

Am Altewiekring wird gemessen

Auch bei dem gesundheitsschädlichen Reizgas Stickstoffdioxid hat das Gewerbeaufsichtsamt einen deutlichen Rückgang gemessen. Der Mittelwert für die vergangenen zwölf Monate fiel von 29 Mikrogramm auf 26 Mikrogramm. Der Grenzwert liegt bei 40 Mikrogramm. Die Werte wurden an der Verkehrsmessstation Altewiekring ermittelt. Hainsch sagt dazu: „Wir nutzen Verkehrsmodelle, um die Standorte in einem Ballungsgebiet zu ermitteln, wo die höchste Schadstoffbelastung zu erwarten ist. Darum steht Braunschweigs Verkehrsmessstation am Altewiekring.“

Die Messstation am Bohlweg gibt es nicht mehr

Die Standorte werden regelmäßig überprüft. Hainsch: „Dies führte zum Beispiel dazu, dass eine Messstation an der Hildesheimer Straße abgebaut wurde. Messungen am Bohlweg haben ebenso gezeigt, dass auch dort keine Stickstoffdioxid-Werte zu erwarten sind, die über dem Grenzwert liegen könnten.“ Folge: „Anfang des Jahres haben wir auch den Stickstoffdioxid-Sammler am Bohlweg abgebaut. Es macht keinen Sinn, dort weiter zu messen.“ Zumal eine Überprüfung gezeigt habe, dass die Messdaten verlässlich sind. Die Stadt Braunschweig hatte am Steinweg die Einfahrt in den Bohlweg von zwei Spuren auf eine Spur reduziert. Weil sich weniger Autos vor der Messstelle stauten, sank die Schadstoffbelastung unter den Grenzwert. Das Gewerbeaufsichtsamt ging der Vermutung nach, dass sich die Schadstoff-Belastung vor die Steinweg-Kreuzung verlagert haben könnte. Hainsch: „Das war nicht der Fall. Die Werte lagen unter denen des Sammlers an den Rathaus-Kolonnaden.“

Corona: Zumindest die Luft ist sauberer

Beim Gewerbeaufsichtsamt geht man davon aus, dass der Rückgang der Stickstoffdioxid-Belastung zu einem erheblichen Umfang den Folgen der Corona-Pandemie geschuldet ist. Hainsch: „Man darf allerdings nicht den Fehler machen, Tageswerte zu vergleichen.“ Als im März Braunschweigs Straßen zeitweise leer wir nie waren, lagen die Stickstoffdioxid-Werte dennoch über denen des Vorjahres: „Niederschlag, Windstärke und Windrichtung beeinflussen die Messungen. Erst die Betrachtung über einen längeren Messzeitraum zeigte, dass die geringere Fahrzeugzahl tatsächlich die Messwerte sinken ließ.“

Ob das Thema Luftqualität in Braunschweig nunmehr ad acta gelegt werden kann, weil die Grenzwerte deutlich unterschritten werden, ist allerdings unklar. Hainsch sagt: „Die Weltgesundheitsorganisation und die EU überprüfen zurzeit die Grenzwerte. Änderungen könnten im Frühjahr erfolgen.“