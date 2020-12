Braunschweig: Entscheidung zu Bordell-Plan könnte bald kommen

Der Eigentümer des Gebäude an der Berliner Straße / Petzvalstraße will über der Spielhalle einen bordellartigen Betrieb mit 20 Zimmern einrichten.

SPD will Bordell-Pläne in Gliesmarode auf jeden Fall verhindern

In der Debatte um den geplanten bordellartigen Betrieb in Gliesmarode rückt eine Entscheidung näher. Es geht zurzeit vor allem um die Frage, ob das Vorhaben im Gewerbegebiet an der Berliner Straße / Petzvalstraße durch eine Veränderung der Sperrbezirksverordnung verhindert werden kann. Denn planungsrechtlich lässt es sich aus Sicht der Stadt nicht unterbinden.

Sperrbezirksverordnung regelt bisher nur Straßenprostitution

Mit der Sperrbezirksverordnung kann Prostitution örtlich und zeitlich verboten oder beschränkt werden – zum Beispiel zum Schutz von Passanten und Anwohnern vor anstößigem Verhalten oder milieutypischen Straftaten. Bislang regelt die Verordnung in Braunschweig nur die Straßenprostitution. Nun wird überprüft, inwiefern auch Bordelle und bordellartige Betriebe aufgenommen werden können. Hierbei muss die gesamte Stadt in den Blick genommen werden – es kann keine Einzelfallregelung nur für den Standort an der Berliner Straße geben.

Polizei: Wir arbeiten mit Hochdruck daran Auf Anfrage unserer Zeitung teilte Polizeisprecherin Andrea Haase kürzlich mit, dass man bereits weit vorangekommen sei, aber noch auf eine letzte Zuarbeit der Stadtverwaltung warte. Seitens der Stadt hieß es daraufhin in der vergangenen Woche, die erforderlichen Informationen seien inzwischen an die Polizeidirektion weitergegeben worden. Insofern ist nun wohl damit zu rechnen, dass die Überprüfung demnächst abgeschlossen werden kann. Einen genauen Zeitpunkt nennt die Polizei allerdings nicht – man arbeite weiter mit Hochdruck an der Angelegenheit, so Haase.

Anliegende Anwohner und Unternehmen wollen Bordell verhindern

Viele Anwohner sowie Unternehmen und Institutionen im Gewerbegebiet und angrenzenden Wohngebieten hoffen, dass der geplante bordellartige Betrieb mit 20 Zimmern verhindert werden kann. Im Auftrag einiger Anlieger hat ein Rechtsanwalt auch Widerspruch gegen den positiven Bauvorbescheid der Stadt eingelegt. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, ist die Widerspruchsbegründung inzwischen eingegangen und wird derzeit geprüft. Inhaltliche Details dazu nennt die Stadt nicht.