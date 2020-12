Silvester-Feuerwerk in Braunschweig: Das sind die Regeln

So bunt wird der Himmel über der Braunschweiger Innenstadt in diesem Jahr wohl nicht leuchten. Das Foto entstand vom Restaurant La Cupola aus.

Bundesweit ist in diesem Jahr ein Verkaufsverbot von Feuerwerkskörpern angeordnet. Zugleich ist aber das Zünden pyrotechnischer Gegenstände zum Jahreswechsel in Niedersachsen nicht grundsätzlich verboten – das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hatte eine entsprechende Verordnung des Landes kürzlich aufgehoben. Die Stadtverwaltung erinnert daher an die geltenden Regeln für das Abbrennen von Feuerwerkskörpern.

In unmittelbarer Nähe von besonders brandempfindlichen Gebäuden oder Anlagen darf grundsätzlich kein Feuerwerk abgebrannt werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Das betrifft insbesondere Stadtbereiche mit reetgedeckten Dächern wie in Riddagshausen sowie mit Fachwerkhäusern in engen oder besonders gefährdeten Lagen, zum Beispiel im Magniviertel, in der Echternstraße, der Bruchstraße, am Burgplatz und am Wollmarkt. Das gesetzliche Verbot, pyrotechnische Gegenstände zu zünden, gelte zudem auch in unmittelbarer Nähe von Krankenhäusern, Kinder- und Altenheimen und Kirchen.

Menschenansammlungen sollen vermieden werden

Darüber hinaus hat die Stadt auf Grundlage der Corona-Verordnung in diesem Jahr mehrere Orte festgelegt, an denen Feuerwerke verboten sind. Der Hintergrund: Angesichts der Pandemie sollen Menschenansammlungen vermieden werden. Es handelt sich um den Schlossplatz, den Platz am Ritterbrunnen sowie den Bohlweg zwischen Steinweg und Damm, um den Prinz-Albrecht-Park und angrenzende Flächen zwischen Grünewaldstraße, Herzogin-Elisabeth-Straße, Ebertallee und Am Nußberg. „Das Abrennen und Mitführen von Feuerwerkskörpern ist in diesen Bereichen untersagt“, betont die Stadtverwaltung.

Und: Ansammlungen in der Öffentlichkeit außerhalb der erlaubten Kontakte (nur zwei Hausstände, höchstens fünf Personen) sind auch dann nicht zulässig, wenn die Abstandsregelungen eingehalten werden können. „Die Stadt und die Polizei werden insbesondere an den neuralgischen Punkten erforderliche Kontrollen durchführen und Verstöße konsequent ahnden.“

red