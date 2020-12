Kein Böllerverkauf: Braunschweigs Händler verlieren viel Geld

Braunschweig Das lukrative Silvestergeschäft fällt in diesem Jahr aus. Bei der Firma Ohlendorf gehen die Verluste in die Zehntausende.

Jürgen Weferling (65), Inhaber der Firma Ohlendorf im Magniviertel, hat schon lustigere Zeiten erlebt. Jetzt, kurz vor Silvester, würde eigentlich der Böllerverkauf beginnen, das fette Jahresabschluss-Geschäft für den Einzelhändler. In diesem Jahr ist er ersatzlos gestrichen. Und das reißt zusätzlich zur Corona-Krise ein noch tieferes Loch in die Kassen des Eisenwaren-, Gartenmöbel und Elektrogerätehändlers. „Für uns ist der Verkauf von Silvester-Artikel seit Jahren ein lukratives Geschäft. 50.000 bis 60.000 Euro nehmen wir ein, das hat uns immer über den flauen Januar hinweg getragen.“ 2.000 bis 3.000 Kunden habe man vor dem Jahreswechsel im Geschäft. Weferling: „Dieses Jahr haben wir zu, dürfen nur für die Gewerbetreibenden verkaufen.“

Immerhin, man werde wenigstens nicht von verärgerten Kunden beschimpft wie in anderen Geschäften, die üblicherweise Feuerwerk verkaufen. „Die haben frühzeitig Werbung drucken lassen, als es noch kein Verbot für den Feuerwerk-Verkauf gab. Das fällt ihnen jetzt auf die Füße.“ Ohlendorf habe im Sommer zwar auch die übliche Menge an Pyrotechnik geordert, dann aber nicht abgerufen, weil man angesichts der Corona-Krise skeptisch war im Hinblick auf die Silvester-Böllerei. Das sollte sich im Nachhinein als goldrichtig erweisen.

Pyrotechnik-Industrie fordert Entschädigung

Ohlendorf wird den Ausfall des Silvester-Geschäfts verkraften. Alarmglocken schlägt man hingegen in der pyrotechnischen Industrie, die, wie man hört, vom Verkaufsverbot geschockt sei. Die Branche brauche sofortige finanzielle Hilfen, um Insolvenzen zu verhindern, sagte Klaus Gotzen, Sprecher des Verbandes, unserer Zeitung. Das Mitte Dezember ausgesprochene Verkaufsverbot werde die Branche hart treffen. „Wir fordern den vollumfänglichen Ausgleich der dadurch entstehenden Umsatzverluste.“ Diese liegen Verbandsangaben zufolge im dreistelligen Millionenbereich. Die Juristen des Verbandes seien der Auffassung, dass die Branche aufgrund der Tatsache, dass sie 95 Prozent des Jahresumsatzes im Dezember erwirtschaftet, keine Unterstützung durch die Überbrückungshilfen erhalten werden. Das habe auch die Politik gewusst.

Wie reagieren die Kunden?

In den Geschäften haben die Kunden inzwischen kapiert, dass sie dieses Jahr keine Knaller kaufen können – auch wenn die Werbung dies suggeriert. Nur anfangs, sagt Real-Pressesprecher Markus Jablonski, habe es Verwirrung gegeben, weil die Werbung nicht mehr gestoppt werden konnte. „Die daraus resultierende Verärgerung kann ich auch verstehen. Das ist für Außenstehende schwer vermittelbar.“ Die Werbung sei am 9. Dezember gedruckt worden, am 13. Dezember folgte dann das Verkaufsverbot.

Andere Einzelhändler äußerten sich nicht zu dem Thema. „Zu besonderen Reaktionen seitens der Kunden bezüglich des Verkaufsverbots können wir Ihnen keine Informationen zukommen lassen“, erklärte Aldi-Sprecher Dr. Axel vom Schemm.

Wie ist die Rechtslage?

Bundesweit ist in diesem Jahr ein Verkaufsverbot von Feuerwerkskörpern angeordnet. Zugleich ist aber das Zünden pyrotechnischer Gegenstände zum Jahreswechsel in Niedersachsen nicht grundsätzlich verboten – das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hatte eine entsprechende Verordnung des Landes kürzlich aufgehoben. Die Stadtverwaltung erinnert daher an die geltenden Regeln für das Abbrennen von Feuerwerkskörpern. Menschenansammlungen sollen vermieden werden.

Die Stadt hat auf Grundlage der Corona-Verordnung in diesem Jahr mehrere Orte festgelegt, an denen Feuerwerke verboten sind. Der Hintergrund: Angesichts der Pandemie sollen Menschenansammlungen vermieden werden. Es handelt sich um den Schlossplatz, den Platz am Ritterbrunnen sowie den Bohlweg zwischen Steinweg und Damm, um den Prinz-Albrecht-Park und angrenzende Flächen zwischen Grünewaldstraße, Herzogin-Elisabeth-Straße, Ebertallee und Am Nußberg. „Das Abrennen und Mitführen von Feuerwerkskörpern ist in diesen Bereichen untersagt“, betont die Stadtverwaltung.