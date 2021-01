Ausgebüxtes Huhn spaziert durch Braunschweig – wem gehört es?

Der Besitzer eines Haushuhns wird gesucht. In der Friedrichstraße in Braunschweig wurde dieser Steckbrief ausgehängt.

Das war und ist ein ganz ungewöhnlicher Jahresauftakt in der Braunschweiger Friedrichstraße. Schon am frühen Weihnachtsmorgen hatte dort ein Bewohner seinen Augen nicht getraut, als ein Huhn im Wohngebiet stracks über den Bürgersteig stolzierte, um sich blickend, aber offensichtlich nur unwesentlich desorientiert.

Dies ist unweit von Stadthalle und Hauptbahnhof ein bürgerlich-saturiertes Quartier mit hübsch restaurierten Fassaden und einer Anmutung von Traditionsinsel mitten in der Stadt. Auf dem Fahrbahnpflaster haben Anwohner mit bunter Kreide Wünsche zum neuen Jahr und gute Vorsätze notiert. Hier kennt man einander, schätzt und achtet sich. Dies gilt auch für alle Kreaturen zwischen Himmel und Erde. Keine Frage, dass ein herumlaufendes Huhn sich hier sofort fürsorglicher Aufmerksamkeit erfreuen darf.

Befund: ein weibliches Exemplar von Gallus gallus domesticus, dem gemeinen Haushuhn

Offenbar handelt es sich um ein gemeines Haushuhn (Gallus gallus domesticus), wie wir mit einem prüfenden Blick in Brehms Tierleben unverzüglich feststellen. Mittelhochdeutsch huon, wie Wikipedia vermerkt. Übrigens demnach das verbreitetste Haustier des Menschen. Es soll immerhin 20 Milliarden Haushühner auf der Welt geben.

Dieses Exemplar hier in der Friedrichstraße in Braunschweig, nennen wir die Henne Berta, ist vermutlich irgendwo ausgebüxt, keiner weiß im Moment, wo. Denn darum geht es jetzt, deshalb schalten wir uns in nachrichtenarmer Zeit mal ein. Ein Anwohner fing Berta ein, es war vor einer kunterbunten Häuserzeile – und brachte das bussige Huhn zum fachkundigen Nachbarn Thomas. Das war genau richtig, denn hier weiß man, dass diese Familie selber drei Hühner mit Stall und allem Pipapo im Garten hält.

Tierheim und Polizei sind informiert

Wir recherchieren den Fall bei Thomas, denn längst haben sich, wie nicht anders zu erwarten, auch die sozialen Medien und Netzwerke schon konsequent eingeschaltet. Die Story geht viral, womit keine neue Variante der Vogelgrippe gemeint ist, sondern die rasante Verbreitung einer Nichtigkeit im Internet. Und so wird es vermutlich auch nicht lange dauern, bis Berta wieder zurück in der vertrauten Hackordnung ist.

„Das Tierheim ist informiert, die Polizei auch“, sagt Thomas, der sich ordentlich kümmert und weiß, was zu tun ist. Er hat ein Fahndungsfoto und einen Steckbrief am Computer produziert und in einigen Exemplaren an neuralgischen Punkten in der Friedrichstraße ausgehängt: „Huhn gefunden! Vermisst jemand ein Huhn??? Wir haben eins gefunden!“

So macht man das hier, wo die Welt noch in Ordnung ist und die Kommunikation funktioniert.

Im Internet macht diese Geschichte bereits kräftig die Runde. Meldet sich jetzt der Besitzer?

Erste Verhaltensauffälligkeiten könnten bereits Rückschlüsse auf Bertas wahre Herkunft ermöglichen. „Das Huhn hält sich gerne drinnen auf“, berichtet Thomas. Und am Hals sind die Federn wohl etwas abgescheuert. Nicht markiert, kein Ring, aber sonst putzmunter.

Schon hackt das vertraute Kommentar-Stakkato auf die User im Netz ein, gewissermaßen ein tierischer Pickstorm. Klar, dass da sehr häufig von Töpfen, Pfannen und geschmurgelten Festtagsbraten die Rede ist. Andererseits billigt man dem Tier durchaus anerkennend jene berechnenden Fähigkeiten zur Flucht zu, die für Intelligenz im Tierreich sprechen könnten.

Wie dem auch sei, wir sind hier bereit, alle nur erdenklichen notwendigen Informationen zu liefern. So hat es Berta gerade gut. „Aber natürlich wollen wir das Tier dorthin zurückgeben, wo es hingehört.“ Und vielleicht ist der Weg zurück ja gar nicht weit. Wir streifen mit Adlerblick durch die Friedrichstraße in Braunschweig und erkennen: Hier fühlen sich Mensch und Huhn doch sichtlich wohl.