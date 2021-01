Unfall auf der A36 bei Braunschweig mit mehreren Autos - Stau

Vier Autos sind am späten Samstagnachmittag auf der Autobahn 36 in Fahrtrichtung Braunschweig in Höhe der Anschlussstelle Heidberg aufeinander aufgefahren. Wie ein Sprecher der Berufsfeuerwehr mitteilt, sind in den Unfall insgesamt neun Personen verwickelt.

Vier Leichtverletzte in vier beteiligten Fahrzeugen

Leicht verletzt wurden bei dem Unfall vier Menschen, die alle in umliegende Kliniken gebracht wurden. Es bildete sich ein bis zu fünf Kilometer langer Stau. Der rechte Fahrstreifen war für die Bergungsarbeiten gesperrt. Der Verkehr wurde einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Unfall auf der A36 am Samstag - vier Menschen wurden dabei verletzt. Foto: Phil-Kevin Lux

Unfallursache unklar

Die am Unfall beteiligten Fahrzeuge waren allesamt nicht mehr fahrbereit. Die Unfallursache ist unklar.

red