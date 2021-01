Zu einem illegalen Autorennen ist es am Mittwoch in Braunschweig gekommen.

Braunschweig. Drei Fahrzeuge beteiligen sich am Mittwoch an einem Rennen auf der Autobahn 39. Die Polizei ist zufällig vor Ort und filmt die Aktion.

Verbotenes Autorennen auf der Autobahn 39 in Braunschweig

Zu einem verbotenen Autorennen ist es am Mittwochabend auf der Autobahn 39 in Höhe der Anschlussstelle Braunschweig-Rüningen-Süd in Richtung Kassel gekommen. Vor einem zivilen Streifenwagen befanden sich drei Autos, die zunächst sehr langsam unterwegs waren. Der nachfolgende Verkehr musste aufgrund der geringen Geschwindigkeit der drei Autos sogar abbremsen, schreibt die Polizei.

Nachdem sich die drei Fahrzeuge dem Verkehrszeichen "Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit" genähert hatten, beschleunigten alle stark. Nach einer kurzen Strecke wechselte einer der Wagen auf den rechten Seitenstreifen und fuhr hier weiter.

Zunächst fuhren die Fahrzeuge recht langsam und waren dann schneller als Tempo 200

Bei Geschwindigkeiten von mehr als Tempo 200 fuhren die Fahrzeuge auf der Autobahn in Richtung Kassel. Immer wieder mussten sie anderen unbeteiligten Verkehrsteilnehmern ausweichen. Nachdem alle drei Fahrzeuge an der Anschlussstelle Salzgitter-Lebenstedt-Nord gewendet hatten, wurden sie durch den zivilen Streifenwagen und hinzugerufene weitere Streifenwagen in der Nähe des Kreuz-Braunschweig-Süd angehalten und kontrolliert.

Gegen die Autofahrer im Alter zwischen 20 und 22 Jahren wurden jeweils Strafverfahren wegen der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen eingeleitet. Die in dem zivilen Streifenwagen verbaute Videotechnik nahm das gesamte Rennen auf.

