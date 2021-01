Schleichtempo auf dem Schleichweg in Braunschweigs Weststadt

Auf einem beliebtem Schleichweg im Westen Braunschweigs hat die Verkehrsberuhigung begonnen. Die Fahrt auf dem Ganderhals soll für Autofahrer unattraktiver werden. Die ersten Fahrbahn-Verengungen wurden gebaut. Der Ganderhals ist die Verbindungsstraße zwischen dem Madamenweg im Westlichen Ringgebiet und der Emsstraße in der Weststadt. Doch die Straße verbindet nicht nur große Wohngebiete, sondern wird auch von vielen Autofahrern genutzt, um von der Innenstadt aus in Braunschweigs westliche Ortsteile und Richtung Peine zu fahren. Weil auf der Strecke kaum Ampeln stehen, ist sie auch bei Pendlern höchst beliebt. Das soll sich nun ändern.

Fahrbahn-Breite schrumpft von sechs auf vier Meter

Auf der rund 800 Meter langen Strecke wurden mittlerweile die ersten drei Fahrbahnverengungen gebaut. Die Fahrbahn-Breite schrumpfte von sechs auf vier Meter. Begegnungsverkehr heißt nun: Ein Fahrzeug muss warten, damit das andere passieren kann. So soll die Strecke unattraktiver werden und das Tempo sinken. Ulrich Römer, Bezirksbürgermeister der Weststadt, spricht von einem Kompromiss: „Grundproblem am Ganderhals ist, dass dort ein Fuß- und Radweg fehlt. Und daran wird sich auch in absehbarer Zeit nichts ändern. Denn die Stadt Braunschweig verfügt nicht über alle Flächen, um dort einen Fuß- und Radweg anlegen zu lassen. Die fehlenden Flächen gehören zur Millennium-Halle.“ Das hieße, so Römer: „Es gab ständig Klagen, dass sich Radfahrer und Fußgänger auf dem Ganderhals nicht sicher fühlen, weil Autofahrer dort zu schnell fahren.“

Der Ganderhals ist eine von vier Verbindungsstraßen zwischen Weststadt und Westlichem Ringgebiet. Foto: Stachura

Drei von vier Fahrbahnverengungen sind fertig

Vor fünf Jahren hat es darum bereits einen Ortstermin gemeinsam mit dem Bezirksrat des Westlichen Ringgebiets gegeben. Gemeinsames Ziel: Die Zahl der Autos auf dem Ganderhals soll sich verringern. Mit dem Wunsch, den Ganderhals ganz zu schließen, vermochte sich der Bezirksrat des Westlichen Ringgebiets jedoch nicht durchzusetzen. Römer: „Dann verringert sich zwar der Durchgangsverkehr auf dem Madamenweg. Doch wenn der Ganderhals komplett gesperrt ist, kommen die Bewohner der Weststadt nicht mehr mit dem Auto zu den vielen Kleingärten am Madamenweg.“

Die neuen Fahrbahnverengungen sollen nun einerseits die Autofahrer Zeit kosten, wenn Gegenverkehr auf dem Ganderhals herrscht, und auch für eine Tempo-Verringerung sorgen. Wobei der Umbau der Straße noch nicht abgeschlossen ist. Denn bislang sind erst drei von vier Fahrbahn-Verengungen fertig. Seitens der Pressestelle der Stadt heißt es, die Arbeiten an der vierten Verengung müssten ausgeschrieben werden. Sie wird sich im Kurvenbereich des Ganderhalses befinden. Dort münden auch die Straßen Am Weinberg und Heinz-Friedrich-Weg. Beide Straßen sollen eines Tages Teil eines Radschnellwegs Richtung Vechelde werden. Sie werden aber bereits heute rege genutzt. Die noch zu bauende Fahrbahn-Verengung soll darum zusätzlich auch das Queren des Ganderhalses für Radfahrer und Fußgänger erleichtern. Das Geld für die Umbauarbeiten ist bereits vorhanden. Eine Ausschreibung der Arbeiten wird vorbereitet. Die Stadtverwaltung rechnet mit dem Beginn der Bauarbeiten noch in diesem Sommer.

