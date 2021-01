Braunschweiger Rangerin: Regeln in Schutzgebieten bitte einhalten

Wegen des Lockdowns suchen zurzeit besonders viele Menschen Bewegung an der frischen Luft. So gut es ist, sich in der Natur aufzuhalten und diese zu entdecken, so viel haben Naturschützer in diesen Tagen zu tun: Rangerin Anke Kätzel musste im Naturschutzgebiet Riddagshausen schon das ganze Jahr über reichlich Überzeugungsarbeit leisten, wie sie berichtet.

Eines möchte sie vorweg klarstellen: Den Menschen solle nicht die Freude am Aufenthalt in der Natur vermiest werden. „Wir wollen nicht die Spaßverderber sein. Aber wenn sich immer mehr Menschen in Landschafts- und Naturschutzgebieten aufhalten, ist es umso wichtiger, dass sich alle an die Regeln halten“, sagt sie. Schließlich solle die Schönheit der Natur ja auch erhalten werden und eine Störung der hier lebenden Tier- und Pflanzenarten vermieden werden.

Sensible Räume werden geschädigt

Im Corona-Jahr 2020 beobachtete Kätzel schon während des ersten Lockdowns im Frühjahr einen Trend: Die Menschen suchen die Natur, wissen sie zu schätzen. Aber offenbar sind nicht alle gewillt, sich an die dort geltenden Regeln zu halten. Manchmal komme Unwissen hinzu, sagt Kätzel. In Naturschutzgebieten gelte beispielsweise das Wegegebot – die Wege zu verlassen, ist untersagt.

„Wenn man die Menschen auf ihr Fehlverhalten anspricht, sagen viele, sie hätten das Schild nicht gesehen. Oder sie argumentieren, dass sie doch die Einzigen seien und deshalb keinen Schaden anrichteten“, berichtet Kätzel. Doch wenn jeder so handelte, würden sensible Räume geschädigt. So entstandene Trampelpfade seien deshalb auch keine Wege. Vielleicht würden dort nicht immer große Tiere gestört, dafür aber viele kleine, sagt sie.

Brandstiftung nahe am Haus Entenfang

Die Rangerin erinnert in diesem Zusammenhang auch an die Leinenpflicht für Hunde. „Viele Halter wissen um die entsprechende Regelung während der Brut- und Setzzeit. Aber in Naturschutzgebieten gilt die Leinenpflicht das ganze Jahr über“, erklärt sie. Der allergrößte Teil der Hundehalter wisse das auch, aber eben nicht alle.

Einige Tage vor Weihnachten musste sogar die Feuerwehr zum Haus Entenfang ausrücken. In einer alten umgestürzten Eiche auf einem eigentlich nicht öffentlich zugänglichen Areal hatte sich ein Schwelbrand entwickelt. Zwar war das Ereignis für die Wehr nur eine kurze Pflichtübung, und auch für das Haus Entenfang bestand nie Gefahr. Doch der offensichtliche Fall von Brandstiftung weckt Sorgen vor weiteren Dummheiten in der Natur – vielleicht auch aufgrund von Langeweile oder Frust während der Pandemie. Umso dringender appelliert Anke Kätzel an die Menschen, sich in den geschützten Gebieten wirklich an die Regeln zu halten.