Eintracht-Historiker: Braunschweigs 67er bleiben Vorbilder

Fußball-Legende Joachim Bäse starb jetzt im Alter von 81 Jahren in Verbindung mit Covid-19. Er war der Kapitän der Eintracht-Meistermannschaft von 1967. Zuletzt pflegebedürftig, lebte er an Demenz erkrankt im Pflegeheim. Von 1959 bis 1973 spielte Joachim Bäse für Eintracht Braunschweig, absolvierte 321 Bundesliga-Partien und erzielte 31 Treffer.

Er blieb Stadt und Umland immer treu, kam vom FC Wenden und kehrte dorthin nach dem Ende seiner Bundesliga-Karriere auch zurück. Niemals spielte er für einen anderen Verein. Gerhard Gizler (70) ist Chronist des Vereins, organisierte das Eintracht-Museum im Stadion an der Hamburger Straße. Er ist das Bindeglied des Klubs zur Meistermannschaft und ihre Vertrauensperson. Wir sprachen jetzt mit ihm.

Achim Bäse ist am 22. Dezember verstorben. Was war seine Bedeutung?

Er war der unumstrittene Kapitän der Meistermannschaft, das sagen die 67er auch heute noch. Achim war unser Kapitän. Diese Mannschaft hat von der Abwehr gelebt, und Bäse hat sie organisiert. Phantastisch organisiert, das sagt unser Torwart Horst Wolter, wenn er erklärt: Sie haben mir da vorne die meiste Arbeit abgenommen.

Eintracht-Historiker Gerhard Gizler in der von ihm konzipierten Eintracht-Ausstellung im Braunschweiger Stadion. Foto: Henning Noske

Es ist eines der Geheimnisse einer der größten Sensationen des deutschen Fußballsports, der Titel für die damals belächelten Braunschweiger, die doch eigentlich gar nicht in die Bundesliga gehörten. Der Kapitän war aber damals kein Star, er war ...

... ja, er war eigentlich Koch. So wie sie damals alle ganz normale Berufe hatten. Achim Bäse war Koch, arbeitete später im städtischen Veterinäramt.

Am Dienstag dieser Woche fand die Beerdigung statt, coronabedingt im engsten Familienkreis.

Normalerweise wären die Beteiligung und die Anteilnahme in Braunschweig riesengroß gewesen. Aber jetzt konnten notgedrungen nicht einmal die früheren Mannschaftskameraden an der Trauerfeier teilnehmen. Das ist tragisch, denn diese Mannschaft ist bis heute eine verschworene Schicksalsgemeinschaft. Sie sind wie eine Familie.

Wie viele von damals leben noch?

Im Restaurant des Gartenvereins „Gunther“ nicht weit vom Stadion treffen sie sich noch regelmäßig: Wolf-Rüdiger „Wölfi“ Krause, Walter Schmidt, Wolfgang „Schnippel“ Brase, Wolfgang Simon und Horst Wolter. Zunehmend schwer wird es für Hans-Georg „Schorse“ Dulz, der im Rollstuhl sitzt. Erich Maas lebt in Frankreich. Peter Kaack in Kiel, Gerd Saborowski ebenfalls in Schleswig-Holstein. Werner Rinas lebt zurückgezogen. Nicht mehr unter uns sind neben Achim Bäse die Trainer Helmuth Johannsen und Heinz Patzig, dann Jürgen Moll, Lothar Ulsaß, Wolfgang „Toni“ Matz, zuletzt Klaus Gerwien, Klaus Meyer, Wolfgang Grzyb und Johannes „Hennes“ Jäcker.

Der Kapitän führt die Eintracht auf den Platz. Vorn, links, Bäse, neben ihm Grzyb, dahinter Dulz. Foto: Eintracht Braunschweig

Was ist die Bedeutung dieser 67er für Eintracht und die Stadt Braunschweig aus Ihrer Sicht?

Unser Oberbürgermeister hat es einmal wunderbar ausgedrückt: Die Stadt mit ihrer damaligen Lage im Zonenrandgebiet, die seit 1945 kaum noch wahrgenommen wurde, stand plötzlich im Rampenlicht der nationalen Öffentlichkeit! Man muss sich einmal Braunschweig im Jahr 1967 vorstellen. Das kann man gar nicht mit heute vergleichen. Das war eine graue Stadt, abgeschnitten vom Hinterland. Und so eine Mannschaft, die man verwünscht hatte, für die niemand einen Pfifferling gab, sie wird Deutscher Meister! Stellen Sie sich das heute einmal vor.

Diese Szenen sind ins kollektive Gedächtnis der Braunschweiger eingebrannt. Achim Bäse reckt die Meisterschale in den Himmel. Es waren Handwerker, Bäcker, Typen von nebenan, was zeichnet diese Charaktere bis heute aus?

Es ist einfach phantastisch zu sehen, dass sich dieses Zusammengehörigkeitsgefühl bis heute gehalten hat. Achim Bäse hat einmal gesagt: Wir waren ein eingeschworener Haufen, und dazu haben auch unsere Frauen und Freundinnen viel beigetragen. Das geht so weit, dass sich einige 67er tatsächlich schon gemeinsam Plätze in einem Friedwald im Braunschweiger Land ausgesucht haben, wo sie auch im Tod beieinander bleiben wollen.

Wer waren die Führungspersonen der damaligen Mannschaft, und wie kann man das Beziehungsgefüge in der Meisterelf beschreiben?

Achim Bäse war sicherlich nicht der technisch Beste, obwohl er für seine Größe von 1,87 Meter schon eine feine Klinge gespielt hat. Der beste Fußballer war natürlich Lothar Ulsaß. Keine Frage. Das haben alle akzeptiert. Bäse war der Organisator, genial, wie er den Libero interpretierte, noch bevor es diese Position überhaupt gab. Sie hatten ihn eigentlich aus Wenden angeheuert, um Tore zu schießen. Dann rührte er hinten die Stabilität an, die alles möglich machte. Und vorne lenkte ein Ulsaß, besser geht’s nicht.

Heute würde man das die „Leader“ nennen. Wer war es noch?

Da muss man unbedingt noch Jürgen Moll erwähnen, der 1968 bei einem tragischen Verkehrsunfall ums Leben kam. In aussichtslos scheinenden Situationen hatte er die Gabe besessen, die Mannschaft wieder aufzurichten und aufzubauen, mitzureißen. Eine seltene emotionale Gabe. Auch Torwart Horst Wolter muss man als großen Rückhalt der Mannschaft herausgreifen. Und heute ist er der „Leader“ der Verbliebenen ...

Wie verkraften sie es, dass sie nun immer weniger werden?

Walter Schmidt hat mir jetzt geschrieben: Es ist so traurig, unser Kreis lichtet sich immer mehr. Aber alle haben sich jetzt eingeschworen: Wenn es wieder geht, dann treffen wir uns im Gartenverein. Und je nachdem, wie lange Corona noch dauert, gibt’s dann eben Spargel oder Gänsekeule.

Es ist berührend zu sehen, wie die 67er zusammenhalten, wie sie auch späteren Eintracht-Teams immer den Rücken stärkten. Was sind das auch charakterlich für Vorbilder bis heute?

Großartige Menschen. Ich mache das immer an Walter Schmidt fest, der der Einzige ist, der die ersten 100 Spiele der Fußball-Bundesliga allesamt bestritten hat. Dabei blieb er fair, es ist kein einziges Foul von ihm verbürgt. Bis heute bescheiden. Gehst du mit ihm durch Braunschweig, das ist ein Erlebnis. Da kommt man nicht weit, weil sie ihn noch als Spieler kennen – oder als Lehrer, was er jahrzehntelang ja auch war. Das ist natürlich ein bisschen was anderes als heute, wo ein Spieler ja schon lange da ist, wenn er zwei oder drei Jahre bei ein- und demselben Verein bleibt.

Was wird von dieser Mannschaft immer bleiben?

Es ist diese Natürlichkeit, dieses Verwurzeltsein in der Bevölkerung. Wenn sie durch Braunschweig gehen, werden sie angesprochen, auch noch mehr als ein halbes Jahrhundert danach. Das ist unglaublich. Und jeder weiß: Egal, was noch passiert - in der 67. Minute werden sie gefeiert. Dafür hält man uns in Fußball-Deutschland für verrückt, aber das wird immer so bleiben. Es ist ein Stück unserer Identität.