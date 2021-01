Wo sollen Braunschweigs teure Fahrräder parken?

Glaubt man Braunschweigs Fachhandel, folgt auf den Fahrrad-Boom 2020 der Fahrrad-Boom 2021. Doch wohin mit all den Rädern? In die Parkhäuser? In den Horten-Tunnel? Welche Folgen ein eklatanter Stellplatz-Mangel hat, kann man am Hauptbahnhof beobachten. Räder stehen überall dort, wo Platz ist. Und nicht nur das gelte es an der Fußgängerzone zu verhindern, so die Fraktion P². Der Trend gehe immer stärker in Richtung hochwertige und teure Fahrräder. E-Bikes. Lastenräder. Trocken und sicher wollen die abgestellt werden. Doch wo?

Bislang hat Braunschweig darauf keine richtige Antwort. Auf der Südseite des Hauptbahnhofs werden zurzeit zwar die ersten überdachten und abschließbaren Fahrrad-Stellplätze gebaut. Sogar ein Fahrrad-Parkhaus ist am Hauptbahnhof angedacht, wenn eines Tages der Vorplatz umgebaut wird. Doch was ist mit der Innenstadt?

Einige Fahrrad-Abstellplätze gibt es bereits in Parkhäusern

P²-Ratsherr Christian Bley verwies jüngst im Planungsausschuss auf eine Schieflage: Während für Radfahrer ein Mangel an sicheren und trockenen Abstellplätzen herrscht, bleibt gleichzeitig eine Vielzahl von Auto-Parkplätzen in Parkhäusern leer. Was ist von einer Umnutzung zu halten? Was spricht dagegen, Braunschweigs Parkhäuser stärker auszulasten? Wenn es dort keinen Bedarf seitens der Autofahrer gibt – Bedarf seitens der Radfahrer sollte es auf jeden Fall geben. Und: Was ist eigentlich mit den Leerständen in der Fußgängerzone? Könnten leere Geschäfte nicht als Fahrrad-Parkplätze genutzt werden?

Auch im Parkhaus Lange Straße Nord (Astor-Filmtheater) sind Fahrrad-Abstellplätze für Kino-Besucher vorhanden. Foto: Bernward Comes

Fahrrad-Abstellplätze in Parkhäusern für Autos – abwegig sei die Idee nicht, so die Bauverwaltung in einer schriftlichen Stellungnahme. In den Parkhäusern Lange Straße Nord und Stadthalle gebe es bereits Fahrrad-Abstellplätze für Kino- oder Stadthallen-Besucher. Doch mehr als skeptisch wird die Idee betrachtet, das gegenwärtige Angebot auszuweiten. Die Stadt selbst ist nur Eigentümer von vier der zwölf öffentlichen Parkhäuser und Tiefgaragen Braunschweigs. Es seien zudem Privatfirmen, die sie betreiben.

Das größte Problem sieht die Bauverwaltung jedoch im Sicherheitsaspekt. Sie hält es für unmöglich, dass Auto- und Radfahrer die Zu- und Ausfahrten der Parkhäuser und Tiefgaragen gemeinsam nutzen. Es müsste in Umbauten investiert werden. Außerdem, selbst wenn diese Hürde genommen würde, heißt es: „Das Erreichen möglicher Abstellflächen über mehrere Etagen macht ein Fahrrad-Parkhaus unattraktiv und uninteressant, wenn für die Abstellvorgänge zu viel Zeit benötigt wird.“

Stadt: Horten-Tunnel ist für Fahrräder nicht geeignet

Dass leere Geschäfte in der Fußgängerzone zu Fahrradparkhäusern werden, mag die Bauverwaltung zwar nicht ausschließen. Sie ist allerdings mehr als skeptisch, was eine Umsetzung angeht. Erinnert wird daran, dass in der Fußgängerzone zwischen 11 und 18 Uhr ein Radfahr-Verbot herrscht. Pläne, dass in leeren Geschäften am Rande der Fußgängerzone Fahrrad-Abstellflächen privat angeboten werden, sind der Verwaltung nicht bekannt.

Die SPD brachte zudem den Horten-Tunnel als Standort ins Gespräch. Seit der Geschäftsaufgabe von Galeria Kaufhof am Bohlweg hat der Tunnel seine Bedeutung als Verbindung zum Untergeschoss des ehemaligen Kaufhauses verloren. Dass der Tunnel allerdings eine Zukunft als Fahrrad-Parkplatz haben könnte, glaubt die Verwaltung nicht. Sie gibt zu bedenken: „Auf beiden Seiten des Bohlwegs fehlen fahrradgerechte Rampen oder Aufzüge, um den Tunnel mit dem Fahrrad zu erreichen." Pläne, dies zu ändern, gibt es keine.