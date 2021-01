Braunschweig Die Braunschweiger Feuerwehr konnte am Mittwochabend und in der Nacht bei mehreren Einsätzen schnell eingreifen. Drei Bewohner wurden verletzt.

Kellerbrand in Rüningen, brennende Laube in Siegfriedviertel

Die Berufsfeuerwehr und einige Ortswehren hatten am Dreikönigstag viel zu tun. Wie die Einsatzkräfte mitteilen, gab es ein ungewöhnlich hohes Arbeitsaufkommen. So erhielt die Leitstelle am Mittwochabend um 18.50 Uhr einen Notruf, dass es in der Straße Am Westerberge in einer Doppelhaushälfte im Keller brennt. Beim Eintreffen der Berufsfeuerwehr und der Ortsfeuerwehren Rüningen und Leiferde war schon niemand mehr im Gebäude.

Der Brand konnte schnell lokalisiert und gelöscht werden. Drei Bewohner wurden laut der Feuerwehr vom Rettungsdienst behandelt und in ein Krankenhaus transportiert, da sie Rauchgase eingeatmet hatten.

Gartenlaube stand in Vollbrand

Gegen 20.10 Uhr sei ein Löschzug der Berufsfeuerwehr durch die automatische Brandmeldeanlage zu einer Pflegeeinrichtung an der Leonhardstraße alarmiert worden. Offensichtlich ein Fehlalarm: Es konnte kein Feuer festgestellt werden.

„Fast zeitgleich wurden weitere Einheiten der Berufsfeuerwehr zu einer vermuteten Verpuffung und Feuerschein an der Freyastraße alarmiert“, heißt es weiter. „Hier stand bei Eintreffen der Kräfte eine Gartenlaube im Vollbrand.“ Die Hütte im Siegfriedviertel wurde von drei Trupps unter Atemschutz gelöscht, verletzt wurde auch hier niemand. Die Brandursache ist noch unklar.

Elektroheizung in einem Container brannte

Bereits am Mittwochnachmittag habe eine Elektroheizung in einem Container an der Landesaufnahmebehörde für Asylbewerber in der Boeselagerstraße gebrannt. Die Feuerwehr vermutet dort einen technischen Defekt.

Neben dem Löschzug der Hauptwache waren die Ortsfeuerwehren Bienrode und Waggum im Einsatz und konnten das Feuer schnell löschen. „Durch das umsichtige Handeln des Sicherheitsdienstes und die schnelle Evakuierung wurde glücklicherweise niemand verletzt“, teilt die Feuerwehr mit.

red