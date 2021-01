Braunschweig. Die Bewohner in der Frankfurter Straße öffneten schnell die Fenster und verließen das Gebäude. Verletzt wurde niemand.

Feuerwehr Braunschweig: Schwelbrand in Abstellkammer

Die Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Frankfurter Straße hatten am Freitagnachmittag großes Glück. Kurz nach 16 Uhr waren der Löschzug der Feuerwache Süd sowie Einheiten der Ortsfeuerwehr Innenstadt und der Hauptwache alarmiert worden. Ein Anrufer meldete, dass das Treppenhaus verraucht sei und sich wahrscheinlich noch Bewohner in ihren Wohnungen aufhalten.

Zwei Besen hatten gebrannt

Wie die Feuerwehr mitteilt, konnten die Einsatzkräfte aber schnell Entwarnung geben. „Die Bewohner hatten die Fenster im Treppenhaus geöffnet und damit eine schnelle Entrauchung bewirkt“, heißt es im Einsatzbericht. „Sie haben dadurch das Gebäude selbstständig verlassen können. Verletzt wurde niemand.“

Der Schwelbrand in der Abstellkammer im Erdgeschoss sei bereits von alleine verloschen. Gebrannt hatten dort zwei Besen. Die Feuerwehr räumte die Abstellkammer aus und unterstützte bei der Belüftung des Treppenhauses. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. red

